معهد التربية الفكرية بالحصمة يحتفي بذكرى اليوم الوطني “رؤية وطن ٨٧”

في أجواء تملؤها الوطنية والفرحة احتفل معهد التربية الفكرية بإسكان الملك عبدالله بالحصمة باليوم الوطني ٨٧ اليوم الخميس الموافق ١٤٣٩/١/١ حيث استقبل المعهد طلابه بطابور الصباح والاذاعة الوطنيه التي استمرت على مدار اسبوع تحكي انجازات الوطن بعد ذلك انطلقت مسيره للطلاب والمعلمين جميعا وسط الاناشيد والعروض المرئيه الوطنية .

بعدها انتقل الجميع لمقر الاحتفاء بمركز مصادر التعلم بالمعهد حيث بدأ الحفل الخطابي ذلك بتقديم رائع من المبدع الاستاذ علي محنشي بالنشيد الوطني (جماعي) بحضور قيادة المعهد ومعلميه وأولياء أمور الطلاب وتشريف الاستاذ الأديب الشاعر الحسن آل خيرات مشرف القضايا التعليمية بتعليم جازان بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم قدم كلمة قائد المعهد الأستاذ /احمد محمد قحل تحدث فيها عن ذكرى اليوم الوطني ٨٧ وجهود المؤسس الملك عبدالعزيز ومن بعده أبناؤه في أرساء هذه النهضة التي نعيشها من أمن وأمان واستقرار ثم تغنى الشاعر محمد جبران قحل بقصيده وطنية اسماها “سعودي الهوى” .

ثم قدم مشهد تمثيلي وطني بعنوان (وطن لانحميه لانستحق العيش فيه تلاها بعض مشاركات الطلاب واخذ انطباعات مشاعرهم بهذه المناسبة الغالية .

ثم شاهد الجميع فلما مرئيا عن اليوم الوطني وإنجازات الوطن في هذه الفترة وأدوار المؤسس وأبنائه من بعده في بناء هذا الكيان الشامخ وأهم محاور رؤية 2030 تحت عنوان قصة بطل .

وبعدها ألقي الاستاذ الحسن خيرات كلمة تناول فيها عن الاستقرار والأمن والانتشار والتطوير وقد تطرق في كلمته إلى مانحن فيه من أمن وأمان بفضل الله ثم بفضل قيادتنا الرشيدة وبختام كلمته شكر قائد المعهد وزملائه المعلمين على جهودهم المبذولة في التنظيم والإخراج لهذا الاحتفاء ثم تم افتتاح والمعرض المعد لهذه المناسبه الغالية

وفي الختام تم توزيع الجوائز على الطلاب المشاركين في الحفل والمسابقات الوطنيه و الفنية والرياضية والاسرية وتتويج البطل .

الجدير بالذكر برنامج الاحتفاء استمر على مدى أسبوع كامل حيث شمل العديد من الفعاليات الرياضيه والفنية والثقافية والاناشيد اوالقصائد الوطنية وفعاليات ارسم وطني والبرامج الحوارية وكذلك عمل العديد من المبادرات الوطنيه وكذلك تدشين هاشتاق #رؤية_وطن87_معهد_الفكرية_ بالحصمة

وكذلك اطلاق نموذج الكتروني بعنوان الوطن في عيون اجدادي “قال جدي” الذي نال إستحسان ومشاركة العديد من أولياء الأمور .