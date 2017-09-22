غدا السبت.. أهالي فيفاء يحتفلون باليوم الوطني 87

تحتفل محافظة فيفاء مساء غدا السبت بذكرى اليوم الوطني في حفل تقيمه بلدية محافظة فيفاء بمشاركة مكتب التعليم ولجنة التنمية وكافة الإدارات الأخرى ومشايخ القبائل والأعيان والأهالي برعاية محافظ فيفاء وشيخ شمل فيفاء .

حيث ستقام الاحتفالية بساحة البلدية للاحتفالات بأسفل طريق 8 ويشمل الاحتفال على عدد من الفعاليات كمرسم حر ومسابقات وجوائز وحفل خطابي يشمل على الكلمات والقصائد وأوبريت وطني ومسيرة طلابية وفنون شعبية وغيرها من الفعاليات .

كما سيتم توزيع الأعلام والوشاحات للحاضرين .

ووجهت الجهة المنظمة للحفل بلدية فيفاء الدعوة العامة لجميع الأهالي بالحضور والمشاركة في الاحتفال .

حيث سيبدأ التواجد من بعد صلاة العصر ويبدأ الحفل الخطابي بعد العشاء مباشرة.