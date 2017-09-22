جمعيه الغد تنظم سيروا علينا في (سيرة مجد)

تنظم جمعية الغد للشباب اليوم الجمعه فعاليه سيرة مجد والتي تستمر لثلاثه ايام ،وذلك بأستاد جامعة الملك سعود احتفالا باليوم الوطني المجيد .

وقالت الدكتورة مرام العتيبي عضو الجمعيه والمشرفه على الفعاليه نتشرف بالحضور للمشاركه في هذه الفعاليه التي سنتعرف من خلالها عن تاريخ أرض الوطن منذ نزول آدم وحواء مرورا بتوالي العصور حيث كرمنا الله برسالة الاسلام وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي انزلت على ارضنا وانبثقت منه الحضارات على مر الزمن وصولا الى توحيد بلادنا على يد عبدالعزيز ورجاله وسعي ابنائه من بعده وحكومتنا الرشيدة للعمل الدؤوب لرفعة راية الاسلام وامان الاوطان ،ونمائها وعلى لتنمية ثرواته الماديه والبشريه بقيم ديننا وعروبتنا وليفاخر إنسان هذا الوطن أطفالا وشبابا وشيبانا بأنتمائهم اليه وان من ابدع علما واختراعاومعرفة هم اجدادهم الى عصرنا هذا حتى تتحقق رؤيا ٢٠٣٠باذن الله بازدهار وتنميه بلادنا فلنحمده عز وجل ونتكامل لتحقيق العطاء والبناء بالتفاؤل واليقين بالله ثم بقدراتنا وسقيانا شراب المحبه و غذائنا الوعي والمعرفه وجهد العمل.

أكما سيتم عرض لما انجزته مؤسسات الوطن منذ تأسست هذه الدولة حتى يومنا هذا.

واضافت الدكتورة مرام العتيبي ان هذه الفعاليه تعد من الفعاليات التي يزدان فيها اليوم الوطني محبه وزهاءا بنعمه الامن والامان والتوحيد،كماانها تترجم السياسه التي تنتجها الجمعيه في اشراك الشباب في التنميه واستثمارطاقاته في بناء الوطن.