– ذكرى ليوم توحدت فيه أمة – في اشرف بقعة – على العيش بسلام وأمن وامان لعبادة الرحمن عبادة توحيد خالص نقي من الشرك بالله الواحد الديان.

– ذكرى لنقطة تحول بين الشرك والتوحيد وبين الخوف والأمن وبين الجوع والنعمة وبين نظام الدولة و قانون الغاب.

– ذكرى ليوم أعز الله فيه دينه بان سخر له عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود الذي كان اماما قبل ان يكون ملكا فحرص طيب الله ثراه وأبناؤه من بعده على تطبيق القران والسنة دستورا ومنهاجا امتثالا لقوله تعالى ( الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ) ففتح الله على هذه البلاد بركات السماوات والأرض ومكن لحكامها الذين صدقوا الله سبحانه وتعالى الوعد فصدقهم العزة والتمكين والنصر المبين.

– ذكرى ليوم نتذكر فيه كيف كان يعيش الآباء والاجداد وكيف اصبح حالنا وريادة دولتنا فلزم ان نقابل ذلك بالشكر قولا وعملا امتثالا لقوله تعالى ( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ )

– تحل ذكرى #اليوم_الوطني٨٧ مع صخرة #الحزم الذي تكسرت عليها احلام وخطط ومؤامرات الأعداء والخونة الحاقدون و رؤية #العزم التي أسست لمستقبل مشرق يقوده شباب صادقون، فلنحرص على ان يكون فرحنا شكرا وليس بطرا وكل عام والوطن بخير