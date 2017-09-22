آل طراد : في ذكرى #اليوم_الوطني87 الصحة حظيت بتقدم صحي . | فيفاء أون لاين
الجمعة, 2 محرّم 1439 هجريا, الموافق 22 سبتمبر 2017 ميلاديا

آل طراد : في ذكرى #اليوم_الوطني87 الصحة حظيت بتقدم صحي .

آل طراد : في ذكرى #اليوم_الوطني87 الصحة حظيت بتقدم صحي .
فيفاء أون لاين ـ الخفجي
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 87 ، عبّر الأستاذ علي بن عبدالرحمن آل طراد مدير مستشفى الخفجي العام  عن مشاعره بالقول – هذا هو اليوم الوطني ال 87 لبلادنا المملكة العربية السعودية (مملكة الانسانية والعطاء)
شهدنا جميعاً مدى التطور الذي حظيت به بلادنا من تقدم صحي وسياسي واقتصادي ورؤى حكيمة ، على المستوي الاقليمي والعالمي في ظل قيادتنا الرشيدة ، بدايةً من مؤسسها الملك عبدالعزيز آل سعود رحمة الله وطيب ثراه ، الذي قامت على يديه المملكة العربية السعودية حيث أقام دولة التوحيد والعدل وطبّق فيها شرع الله ، ومن ثم ابناءوه رحمهم الله جميعاً إلى عهدنا هذا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه ، وولي عهده الإمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، وماتم من قفزة سياسية لبلادنا واقتصاديه وفق رؤية 2030  وتوفير كافة وسائل الراحة للمواطن السعودي ،
وفي هذا اليوم لايفوتنا ان نبارك ونهنيء ولاة أمرنا والاسره المالكة والشعب السعودي النبيل بهذا اليوم ،
سائلين المولىَ عزوجل ان يحفظ بلادنا وحُكامنا وان يديم علينا الامن والايمان في ظل حكومتنا الرشيدة.

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