أفراح الفيفي بمحافظة الخرج

في ليلة من أجمل ليالي العمر ..وفي صورة من اجمل صور الحياة ..استنارت الخرج بضياء فاق ضياء القمر ..وبنجوم الأرض الساطع على نجوم السماء ..سطر التاريخ ليلة كان ميعادها مرتقب ..وحضورها من كل صوب وحدب ..

وتجملت القلوب بكل فرح وسرور وحب ..كيف وقد اجتمعت الأرواح مع من تحب ..

ففي يوم الخميس ليلة الجمعة 4 من شهر ذي القعدة لعام 1438 ازدانت قاعة ( قصر العرب ) بالخرج

بحفل زواج الأستاذ :موسى سلمان العمري الفيفي على كريمة حسن أحمد العمري الفيفي

حيث حضر عدد كبير من أقارب العائلتين واحبابهم واعيان فيفاء واصدقاء العريس من كل مناطق المملكة مشاركين ومباركين

وقد تخللت المناسبة إحياء العادات والتقاليد من العرضات الشعبية والاهازيج الشعرية ابتهاجا بالمناسبة ..

بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير ..

هلت ليالي السعد باللي لفو في الوعد مثل المزن والرعد يستبشر مخيله يامرحبا بكل ضيف ترحيب مافيه زيف والعود الزرق وكيف رسلاني امهيله ترحيبه ميقاتها في اجمل اوقاتها نثرت باقاتها لاهل الوفا والغلا سألت ربي عسا يحقق اجمل مسا بحضوركم واكتسا بابهى الحلل كامله الشاعر : أبو ريان

نترككم مع تغطية شاملة لأجمل أحداث تلك الليلة :

( فديو )

رابط صور – تغطية ( مؤسسة فل فريم )