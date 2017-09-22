يومنا الوطني87

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ٨٧يوم غالي علينا جميعاً .

ففي هذا اليوم تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

وكان الملك عبد العزيز الفيصل طيب الله ثراه

قد أصدر المرسوم الملكي رقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية،

ابتداء من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق للأول من الميزان/ويقابل يوم 23 سبتمبر 1932م.

واختار لها علماً يحمل لاإله إلا الله محمدًا رسول الله وشعارًا مرسوم عليه سيفين ونخلة ،ليدل على القوة والعدل والخير والنماء.

هذه البلاد كانت قفارًا وموحشة وكانت القبائل متناحرة ومتقاتلة وكانت كل قبيلة

تغير وتقتل القبيلةًالأخرى.

وكان الحاج إلى بيت الله الحرام إذا نوى الحج أو العمرة لايأمن على نفسه وماله من قطاع الطرق واللصوص .

وكان الزائر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد صعوبة في ذلك.

ولكن قيض الله لهذه البلاد المباركة الملك عبد العزيز طيب الله ثراهُ وبمساعدة رجاله المخلصين استعاد ملك آباءه وأجداده.

وبعد توحيد هذه البلاد أفاض الله عليها من خيراته سبحانه وتعالى واستخرج البترول فانتشر الأمن في ربوع هذه البلاد الطاهرة.

وبعدوفاة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه تولى أمور هذه البلاد الفتية أبناءه البررة الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله رحمهم الله جميعا .

وعمّ الرخاء وازدهرت التنمية وتم توسعة الحرمين الشريفين ومهدت الطرق ورصفت الشوارع والميادين وافتتحت المدارس والجامعات والمعاهد وانتشر العلم واختفى الجهل .

وازدهرت المملكة العربية السعوديةوبنيت المصانع وشيدت المباني و أنشأت

المعاهد والكليات الصناعية وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بتمسك هذه البلاد وقادتها بالعقيدة الاسلامية واتخاذهم للقرآن منهاجًا ودستورًا.

وبفضل إلتفاف أفراد وعلماء هذه الأمة حول قادة هذه البلاد والآن نحن في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاهُ ملك الحزم والعزم ازدهرت المملكة العربية السعودية وتطورت وعم الرخاء أرجاء البلاد.

وحكومتنا الغالية تبذل الغالي والنفيس في سبيل العناية ببيت الله الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والأماكن المقدسة.

ويأتي اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ٨٧

وبلادنا تدافع عن حدودها الجنوبية ضد الحوثي المجوسي الغاشم وضد المخلوع عفاش الذين تدعمهم إيران المجوسية لزعزعة أمننا واستقرارنا .

ولكن قيض الله لهذه البلادالملك سلمان بن عبدالعزيزحفظه الله ورعاهُ.

سلمان الحزم الذي أعاد الأمور إلى نصابها وهبّ جنودنا الأبطال في الحد الجنوبي ولبوا النداء ودافعوا بأرواحهم عن حدود بلادنا وعن عقيدتنا الإسلامية فنسأل الله الثبات والنصر على الأعداء.

ونجدد البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله

وحفظ الله جنودنا الأبطال

في الحد الجنوبي .

وكل عام وأنت ياوطني بخير وعافية وفي نماء وازدهار .