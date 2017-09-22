المملكة تحتفل بالذكرى ال87 لليوم الوطني

تحتفل المملكه العربيه السعوديه بالذكرى 87 لليوم الوطني .. من كل عام .. نستذكر من خلالها مسيرة البطولة لتأسيس هذا الكيان العظيم .. وها نحن نتابع مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن .. ويعيشها في جميع المجالات حتى غدت المملكة وفي زمت قياسي في مصاف الدول المتقدمة .. بل تتميز على كثير من الدول بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة .. وتبنيها الاسلام منهجا واسلوب حياة .. ان كل منصف لا يمكن ان ينكر النقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها وتشهدها المملكة في جميع المجالات الدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ..حيث تحولت المملكة الى ورشة عمل كبيرة وشهدنا خلال السنوات الاخيرة حضورا كبيرا للمملكة في جميع القضايا الدولية .. فكانت حجز الزاوية في حل العديد من الملفات الشائكة من خلال انتهاجها لسياسة واضحة وشفافة تقف دائما مع صاحب الحق ضد اي معتد او ظالم …

وبهذه المناسبة نرفع اسمى ايات التهاني والتبريكات الى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .. حفظهم الله .. والى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان والى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب امير منطقة جازان .. والى الاسرة الحاكمة والشعب السعودي الكريم ..

وكيل امارة منطقة جازان .

د. سعد بن مقرن المقرن