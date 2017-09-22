نادي الحي بالحسيني يحتفل باليوم الوطني87

ضمن برنامج الاحتفال باليوم الوطني87 للمملكة العربية السعودية نفذ نادي مدرسة الحي بالحسيني عدد من البرامج التي تفاعل معها الأطفال من مسابقات وألعاب كما أقيم دوري رياضي بهذه المناسبة لفئة الشباب وكذلك مجموعة من المنافسات الفردية في صالة الألعاب بالنادي وذلك بإعداد وإشراف من مشرفي النادي يتقدمهم مدير النادي الاستاذ حسن الذروي الذي قام بتكريم الفائزين كما تم إجراء مجموعة من السحوبات بجوائز نقدية 87 ريال لكل فائز بهذه المناسبة الرائعة ودمت ياوطني في عز ورخاء بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز امير منطقة جازان و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محم بن عبد العزيز نائب امير منطقة جازان