صالة السنوكر بمحافظة خميس مشيط تعلن عن تخفيض سعر الاشتراك الشهري | فيفاء أون لاين
الجمعة, 2 محرّم 1439 هجريا, الموافق 22 سبتمبر 2017 ميلاديا

بمناسبة اليوم الوطني

صالة السنوكر بمحافظة خميس مشيط تعلن عن تخفيض سعر الاشتراك الشهري

صالة السنوكر بمحافظة خميس مشيط تعلن عن تخفيض سعر الاشتراك الشهري
فيفاء أون لاين ـ خميس مشيط
بمناسبة اليوم الوطني تعلن إدارة صالة السنوكر بمحافظة خميس مشيط عن تخفيض سعر الاشتراك الشهري في لعبة البلياردو من ٣٠٠ الى ٢٥٠ ريال لمدة ستة أشهر.

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