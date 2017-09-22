صالة السنوكر بمحافظة خميس مشيط تعلن عن تخفيض سعر الاشتراك الشهري

الرئيسية › كل الرياضة بمناسبة اليوم الوطنيصالة السنوكر بمحافظة خميس مشيط تعلن عن تخفيض سعر الاشتراك الشهري 7:12 م, 2 محرّم 1439 هـ - 22 سبتمبر 2017 م فيفاء أون لاين ـ خميس مشيط Tweetبمناسبة اليوم الوطني تعلن إدارة صالة السنوكر بمحافظة خميس مشيط عن تخفيض سعر الاشتراك الشهري في لعبة البلياردو من ٣٠٠ الى ٢٥٠ ريال لمدة ستة أشهر.شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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