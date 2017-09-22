‏‎رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة صبيا يهنئون القيادة الرشيدة والشعب السعودي باليوم الوطني 87

رفع رئيس المجلس البلدي بمحافظة صبيا الاستاذ احمد بن علي قاضي باسمه وباسم كافة اعضاء المجلس البلدي بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني 87 للقيادة الرشيدة بهذا الوطن الغالي وعلى رأسهم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه والى سيدي ولي عهده الامين ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه والى أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه والى نائبه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز آل سعود والى كل جندي من جنودنا رجال امننا الأبطال الاشاوس المرابطين في كافة المجالات حماية ودحراً لكل عدو اراد بهذا الوطن واهله سوء

‏‎ والى كل مواطن ينعم بخيرات وأمن هذا البلد

‏‎ سائلين الله عز وجل ان يحفظ قادتنا من كل شر ومكروه وان يديم علينا وعلينا وعلى وطننا الغالي الامن والامان وان ينصر جنودنا بنصر من عنده انه سميع مجيب