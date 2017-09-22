مدير عام كهرباء جازان … ذكرى اليوم الوطني مناسبة نستحضر خلالها نهضـة بلادنا

يطل علينا كل عام في الاول من الميزان ذكرى غالية على أبناء هذا البلد العظيم بعد ان وحدها جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود طيب الله ثراه الذي وحد شتاتها وألف بين ابناءها تحت مسمى المملكة العربية السعودية رافعاً راية التوحيد

“ذكرى اليوم الوطني ” مناسبة نستحضر خلالها نهضة بلادنا ، التي مرت بمراح متسارعة حتى اصبح بلدنا في مصاف الدول المتقدمة ، لقد مّن الله على بلدنا بثروات طبيعية وموقع جغرافي متميز ، فكانت البداية بالتعليم والنهوض به لبناء اجيال سلاحها العلم والمعرفة ،وكان النصيب الإكبار من ميزانية الدولة للبنى التحتية ، حيث تم شق الطرقات وربط المدن والمحافظات والمراكز ببعضها ، وتم ايصال الخدمة الكهربائية الي كل قرية وهجرة ، ومياه تحلية مياه البحر المالحة وصلت قمم جبال السروات وهضبة نجد ، جامعاتنا نفاخر بها ارقى الجامعات العالمية ، يحمى حدود هذا البلد جيش سلاحه الاول العقيدة الصحيحة فأصبح يهابه الاعداء وكل من يكيد لهذا البلد بسوء “ولله الحمد”، منتجاتنا الصناعية تجوب انحاء العالم لجودتها العالية .

وها نحن الان نجنى ثمار ذلك في جميع المجالات من قيادة العالمين العربي والإسلامي وذلك بتبني قضاياهم وخدمة الحرمين الشريفين ، متانة اقتصاد بلادنا مكنا مِن تجاوز الكثير من الأزمات الاقتصادية والسياسية . ومن خلال العمل على تحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠ التي تصب جميعها في مصلحة أبناء البلد وعامة المسلمين سوف نحقق توازن اقتصادي للاجيال القادمة باذن الله

الذكرى ٨٧ نهني القيادة وعلى ورأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده الأمين الامير محمد بن سلمان ال سعود حفظهما الله ونهنئ الشعب الكريم وكل من يقيم على ارض بلادنا بهذا اليوم السعيد “دام عزك يا وطن “