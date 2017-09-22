مدرسة بقعة عزان الابتدائية تختتم فعاليات الأسبوع التمهيدي )

اختتم بمدرسة بقعة عزان الابتدائية يوم الخميس ١٤٣٩/١/١هـ فعاليات الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الابتدائي للعام ١٤٣٩/١٤٣٨ هـ بعد أسبوع حافل من الفعاليات والأنشطة المنوعة والمسابقات التي شارك فيها الطلاب مع أولياء الأمور وبإشراف من قائد المدرسة الأستاذ/ يحيى محمد المالكي والمرشد الطلابي الأستاذ/ فرحان علي المالكي ومعلم الصف الأول الأستاذ/حسين محمد المالكي وبحضور ومتابعة من مدير وحدة التوجيه والإرشاد بمكتب التعليم بالداير الأستاذ /يحيى جابر الخالدي. حيث تنوعت الفعاليات خلال هذا الأسبوع بالعديد من الفقرات ما بين الألعاب الخفيفة والمسابقات الجميلة والأناشيد وتوزيع الهدايا. وقد ألقى قائد المدرسة كلمة شكر فيها الجميع على ما بذلوه من جهود في إنجاح هذا البرنامج. تلى ذلك توزيع الهدايا والكتب الدراسية على الطلاب .