وطن الحزم والعزم والأمن والأمان

في مثل هذا اليوم أعلن المؤسس – طيب الله ثراه – توحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت مسمى المملكة العربية السعودية والذي يوافق 23 سبتمبر الأول من الميزان على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله ، الذي ارسى دعائم هذه الدولة وحدد ثوابتها وسياستها المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم اتى من بعده ابناؤه البررة وواصلو المسيرة حتى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله يستمد العون من الله عز وجل وبمساعدة عضيده سمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأميرمحمد بن سلمان .يتمتع خادم الحرمين الشريفين بنظرة ثاقبة وحكمة وإعتدال وشجاعة حيث عزز دور المملكة في جميع المجالات الإقليمية والعالمية ما جعل لبلادنا دور كبير ومؤثر في القرأر الإقليمي والعالمي هنا تبرز خيارات الملك سلمان في اختيار الشباب، وضخ دماء جديدة في العمل الإداري حيث شهدت تحولات نوعية وتاريخية غير مسبوقة . وباتت بلادي مقصداً لكبار الساسة والزعماء في العالم وتأتي القمة العربية الإسلامية الأمريكية خير شاهد حيث نتج عن القمة تأسيس مركز عالمي مقره الرياض لمواجهة الفكر المتطرف تحت إسم إعتدال كما اكدت السعودية إلتزامها الراسخ بمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وكان هاجسه رعاه الله رفعة المواطن فشهِد عهده كثير من المنجزات التنموية في جميع القطاعات حيث اتصفت بالشمولية فقد ظل قطار التنمية الكبير يشق طريقة نحو مساحات الحلم الكبير الذي رسمه الملك القائد وعمل على تحقيقه في جميع المجالات. إقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، ووطن طموح إنها رؤية المملكة 2030 ومهندسها سيدي ولي العهد رعاه الله ويأتي التحول الوطني لأجل بناء القدرات و الإمكانات اللازمة لتحقيق أهداف هذه الرؤية .كما شملت العديد من القرأرات الإصلاحية التي تهدف الى توفير الحياة الكريمة للمواطن .وحرصاً منه رعاه الله على خدمة حجاج بيت الله والمعتمرين والزائرين للحرمين الشريفين قام بإفتتاح مشروع التوسعة الثالثة بالحرم المكي كما امر ايده الله على إستضافة العديد من حجاج الخليج والدول الإسلامية .

وما قام به حفظه الله يعد مواصلة وإضافة لما أسس له أسلافه بنظرة ونهج معاصر، لأنه يفهم التاريخ ويقرأ ثقافة الواقع ومن أتيحت لهم الفرصة لمعرفته عن قرب يعرفون ذلك .يُعتبر الملك سلمان بن عبدالعزيز فارس المرحلة بما يملك من نظرة للأبعاد الإستراتيجية المطلوبة لتحقيق العديد من الإنجازات سواء الداخلية أو الخارجية فعلى المستوى الداخلي قام رعاه الله بالكثير من الإصلاحات على جميع المستويات، أما على المستوى الخارجي، فتأتي عملية عاصفة الحزم كأحد أهم إنجازات الملك سلمان، لإعادة الشرعية لليمن.كما أمر خادم الحرمين الشريفين بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأمم المتحدة، تزامناً مع إطلاق إعادة الأمل من خلال هذه الفترة القصيرة في عهد سيدي الملك سلمان تم إحداث نقلة نوعية في مؤسسات الدولة وسياستها الخارجية والداخلية، ورد إعتبار ليس للمملكة فحسب، بل للعالم الإسلامي قاطبة انها فترة الحزم والعزم والإقدام والإنجازات وتوحيد الصف وزرع الامل .إن موقف المملكة من قضية فلسطين من الثوابت الرئيسة لسياسة المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز- رحمه الله – الى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حيث تكللت مساعيه بعدم إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين وعدم منعهم من أداء صلواتهم وفرائضهم فيه بكل طمأنينة وسلام وإلغاء القيود المفروضة على الدخول إلى المسجد والحفاظ على كرامتهم وأمنهم وإحترام قدسية المكان .ويأتي خادم الحرمين الشريفين في قائمة أكثر القادة تأثيراً في العالم وفقا لمجلة تايمز الأمريكية في إستطلاعها الشهير حول أكثر “100” شخصية مؤثرة عالمياً إن هاجس الأمن يوقظ الأمم والمجتمعات الإنسانية في تاريخها كله وللأمن اهمية في حياة وإستقرار الشعوب وفي هذا الوقت العالم يموج بالإضطرابات الإقليمية والدولية والاعمال الإرهابية ولله الحمد لم تزد المملكة وشعبها إلا رسوخاً وولأ وإطمئنانا ابهر العالم واكد مدى ماتتمتع به العلاقات وأواصر المحبة والوفاء والإلتفاف بين شعب المملكة وقيادته الحكيمة.إن اليوم الوطني يعني لنا الكثير فالواجب علينا أن نقف وقفة تأمل نسترجع فيها ملحمة البطولة التاريخية وسنوات من الجهد والعطاء امتداداً للأوائل الذين رصفوا بداية الطريق و افسحو لنا الفرصة لكي نرتقى إلى افاق المستقبل إن هذه الوحدة التي أسسها المؤسس طيب الله ثراه لنعمة عظيمة .لوطننا علينا حق ويجب ان نكون يداً واحدة جنوداً مخلصين لخدمة ديننا ومليكنا ووطننا والمحافظة على ما حققناه من مكتسبات حتى اصبحت بلادنا يضرب فيها المثل بالأمن والأمان والنماء والإستقرار حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين ومتعهم الله بالصحة والعافية وادام الله على بلادنا نعمه وامنه ورخاءه إنه سميع مجيب.

رئيس الحرس الملكي

الفريق الأول الركن

سهيل بن صقر المطيري