بالصور: توأمة القفل وام التراب الابتدائية تحتفل بيوم الوطن السابع والثمانين 

مع دوي المدافع التي تدوي بين الفينة والأخرى معلنة دحر الانقلابيين وبالقرب من أبطال القوات المسلحة المرابطين بالحد الجنوبي احتفلت ابتدائيه القفل وابتداىية ام التراث التابعه لمحافظة صامطة بجازان باليوم الوطني السابع والثمانين في حفل خطابي وفني أقيم بهذه المناسبة بمجمع مدارس تحفيظ القرآن الكريم بديحمة .

حيث بدأ الحفل بعزف السلام الملكي تلا ذلك تلاوة آيات من الذكر الحكيم .

ثم ألقى قائد المدرسة ام التراث كلمة رفع من خلالها تهنئته نيابة عن المدرستين و عن كافة معلمي وتلاميذ التوأمة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ولكافة أفراد الشعب السعودي.

كما رفع قائد مدرسة القفل الابتدائيه محمد بن حسن دهمي تحايا المدرسة للمرابطين الأشاوس الذين يبذلون الغالي والنفيس في رباطهم من أجل حماية هذا الوطن الغالي ثم بين بعد ذلك قيمة هذه المناسبة الغالية على قلوب السعوديين ووجوب استشعار النعم الكبيرة التي ينعم بها المواطنون واستحضارها في هذا اليوم ووجوب بيان حال المملكة قبل توحيد المؤسس رحمه الله لها .

بعد ذلك بين حجم النهضة التي تعيشها المملكة العربية السعودية وخطط التنمية المتمثلة في رؤية ٢٠٣٠ وكيفية الإسهام في نجاحها .

واختتمو كلمتهم بشكر المعلمين والتلاميذ على الجهود التي بذلوها من أجل الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

ثم تعاقبت بعد ذلك الفقرات التي اشتملت الى جانب العروض مسابقات متنوعة وتكريما للفائزين بالفعاليات المختلفة ،

وفي نهاية الحفل عزف السلام الملكي.

من جانبه أوضح رائد النشاط بالمدرسة إلى أن الوضع الاستثنائي لمدارس الحد الجنوبي وضيق الوقت لن يكون عائقا ولن يمثل تحديا أمام الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية مبينا أن الاستعدادت والخطط وضعت مسبقا وتم تنفيذ كافة الفعاليات حسب الخطة المركزية من وزارة التعليم بكل يسر وسهولة.

حضر الحفل المشرف التربوي الاشتاذ عطية محمد مزيد عواجي و معلمو المدرسة والطلاب والكادر الإداري بالمدرسة .