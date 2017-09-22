مدير عام فرع إدارة المجاهدين بجازان : يوم الوطن . رحلة التأسيس لكيان عظيم ودولة متطورة

وصف مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان عبدالرحمن بن صالح المويشير الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ87 للمملكة العربية السعودية ، بأنها ذكرى حب للوطن الغالي الذي يمثل العشق للمواطنين ومصدر الإشعاع والإبداع ، وهو إلهام بذكرى مؤسس الكيان وباني مجد المكان الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله- .

واستذكر السيرة العطرة للملك المؤسس ، الذي قاد رحلة التأسيس والتوحيد ، لتشرق شمس الإنجاز الإعجاز، بتأسيس دولة حضارية على التوحيد الخالص، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية وتعلو راية التوحيد خفاقة رفرافة بتأسيس دولة حضارية متطورة .

ورفع المويشير باسمه ونيابة عن كافة منسوبي إدارة المجاهدين بمنطقة جازان التهاني الصادقة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية

ـ حفظهما الله ـ مجددا عهد الولاء والفداء للدين ثم لولاة الأمر – رعاهم الله – مؤكدا المضي قدما لأداء الأمانة وحماية الوطن الغالي في كل الظروف .