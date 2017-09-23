اعلان عن توفر فرص وظائف في فيفاء | فيفاء أون لاين
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

اعلان عن توفر فرص وظائف في فيفاء

اعلان عن توفر فرص وظائف في فيفاء
فيفاء أون لاين ـ فيفاء
يعلن مكتب البيع المحترف للخدمات التجاريه بفيفاء عن توفر فرص وظيفية
1- مشرف مكتب . العدد (1)
2- سائق . العدد (2)
طبيعة العمل
توصيل ونقل المشتريات والبضائع والمشاوير الخاصه لسكان جبل فيفاء
فترات العمل
7 ساعات
الفتره الاولى
من الساعه 8 صباحا وحتى الساعه 3 مساء
الفتره الثانيه
من الساعه 3 مساء وحتى الساعه 10 ليلا
الراتب الشهري
3000 ريال خلال فترة التجربه
ووجود حوافز ماليه
الاجازات يومان في الاسبوع (غير متتاليه)
طبيعة عمل مشرف المكتب
دوام فترتين
4 ساعات
من الساعة 8 صباحا – 12 ظهرا
من الساعة 5 مساء – 10 ليلا
الراتب الشهري
4000 ريال خلال فترة التجربة
الشروط المطلوبه
وجود رخصه قياده سارية المفعول
*التفرغ التام*
اجادة التعامل مع الاجهزة الذكيه
على من يجد لديه الرغبه في العمل وتوفر الشروط المطلوبه
التفضل لزيارة المكتب الواقع في خط الداثري والمخشمي بالغربي
من 3/1/1439 الى 4/1/1439
واحضار صوره من الهويه الوطنيه
ورخصة القياده
 دبوس تم إسقاطه بالقرب من فيفاء

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