فيفاء أون لاين ـ فيفاء

اعلان عن توفر فرص وظائف في فيفاء

يعلن مكتب البيع المحترف للخدمات التجاريه بفيفاء عن توفر فرص وظيفية

1- مشرف مكتب . العدد (1)

2- سائق . العدد (2)

طبيعة العمل

توصيل ونقل المشتريات والبضائع والمشاوير الخاصه لسكان جبل فيفاء

فترات العمل

7 ساعات

الفتره الاولى

من الساعه 8 صباحا وحتى الساعه 3 مساء

الفتره الثانيه

من الساعه 3 مساء وحتى الساعه 10 ليلا

الراتب الشهري

3000 ريال خلال فترة التجربه

ووجود حوافز ماليه

الاجازات يومان في الاسبوع (غير متتاليه)

طبيعة عمل مشرف المكتب

دوام فترتين

4 ساعات

من الساعة 8 صباحا – 12 ظهرا

من الساعة 5 مساء – 10 ليلا

الراتب الشهري

4000 ريال خلال فترة التجربة

الشروط المطلوبه

وجود رخصه قياده سارية المفعول

*التفرغ التام*

اجادة التعامل مع الاجهزة الذكيه

على من يجد لديه الرغبه في العمل وتوفر الشروط المطلوبه

التفضل لزيارة المكتب الواقع في خط الداثري والمخشمي بالغربي

من 3/1/1439 الى 4/1/1439

واحضار صوره من الهويه الوطنيه

ورخصة القياده

دبوس تم إسقاطه بالقرب من فيفاء