السهلي:هذه المناسبة يستعيد من خلالها أبناء الوطن ذكرى توحيد البلاد

رفع مدير عام صندوق التنمية الزراعية نائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ منير بن فهد السهلي اسمى آيات التهنئة والتبريك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده ، حفظهما الله – بمناسبة الذكرى المجيدة السابعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة .

وأوضح السهلي إن المملكة تحتفل هذا اليوم بذكرى إعلان الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – توحيد هذه البلاد المباركة باسم المملكة العربية السعودية على هدى من كتاب الله الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وارساء دعائم الأمن والاستقرار .

وأضاف السهلي أن هذه المناسبة فرص يستعيد من خلاله أبناء المملكة ذكرى توحيد البلاد وهم يعيشون عصرا جديدا من النماء والتطور خطط له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله -متوجا بخطة ثاقبة وسديدة تتواكب مع متغيرات العصر وتوجت هذه الخطة ببرامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ، مشيرا إلى أنه في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين استمرت المملكة بفعالية كبيرة في محيطها العربي ، وثقلها الدولي من خلال مساهمتها الإيجابية في المنظمات والهيئات الدولية.

ونوه مدير عام صندوق التنمية الزراعية بدعم الحكومة الرشيدة لكافة القطاعات التنموية ، مما نتج عن ذلك الكثير من الإنجازات اللافتة للنظر خلال فترات زمنية قياسية ، مشيرا إلى ما تضمنه برنامج التحول 2020م ورؤية المملكة 2030م ، واللذان يضعان الأرضية الصُلبة لبرنامج طموح يهدف لتنويع الاقتصاد ، ويُؤسس لمصادر دخل مُستدامة ، ورفع كفاءة الانفاق .

وبين السهلي أن الصندوق سعى من خلال الاستراتيجية الجديدة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030م بتقديم خدمة مُميزة للمُستفيدين ، والإسهام في رفع كفاءة القطاع الزراعي في المملكة ، والعمل على بلورة رؤية ورسالته مُدعمة بالأهداف الاستراتيجية لتحقيق تلك الرؤى والتوجهات من خلال نموذج عمل تمويلي مُستدام لبلوغ تنمية زراعية مُستدامة ، وأمن غذائي شامل.

وبين أن الاستراتيجية التي أطلقها الصندوق تتكامل مع سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة ليحقق من خلالها الصندوق العديد من المنجزات خلال العام الحالي تمثلت في الاستمرار في تقديم القروض التمويلية للقطاع الزراعي ، مع رفع نسبة التحصيل العامة ، والعمل

على تحويل مكاتب الصندوق إلى مراكز خدمة متميزة ، وإطلاق برنامج استيراد الحطب بالشراكة مع البنوك التجارية بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي وحماية البيئة ، والعديد من الخدمات الإليكترونية للمستفيدين من خدمات الصندوق ، إضافة الى إطلاق مبادرة تمويل العيادات والصيدليات البيطرية التي هي إحدى برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تدعمها وزارة البيئة والمياه والزراعة ويقوم الصندوق بتمويلها ، وذلك في إطار جهود الوزارة والصندوق الرامية إلى تمكين شباب الأعمال من دخول سوق العمل . ورفع نسبة التمويل للمشاريع الزراعية ذات التقنيات الحديثة إلى 70 % ، وتوقيع اتفاقية تمويل مشترك مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لدعم صناعة الأعلاف بالمملكة وضمان تأمين احتياجات مربي الماشية من الاعلاف ، وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع بنوك تجارية لتوفير منتجات تمويلية وخدمات ائتمانية متعددة من الصندوق بالشراكة مع هذه البنوك في سبيل تمويل رأس المال العامل لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية عبر وسائل التمويل المستدام لتنمية القطاع الزراعي .

وأفاد مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير السهلي أن الصندوق قدم مُنذ انطلاق نشاطه التمويلي للعام المالي 1384هـ/1385هـ وحتى العام المالي 1437/1438هـ ( 456632 ) قرضاً بقيمة تجاوزت 48 مليار ريال شملت المجالات الزراعية المُختلفة، ليؤكد الدعم الحكومي لذلك القطاع الحيوي الذي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا الغالية نعم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل العهد الزاهر لقيادتنا الحكيمة.