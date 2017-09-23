جاءتْ بأثواب الوداع، بدموع الوداع، جاءتْ تحمل جسدًا بلا مشاعر، كانتْ مشاعرها تسبقها ، دخلتْ جسدًا بلا روح، وقفتْ عند المرايا، وعند كل الزوايا، لم تقل شيئا، عيناها الواسعتان ازدادتْ اتساعًا بلادموع، قلبها النابض بالحب توقف عن الحب، كل المشاعر جاءتْ بها خارج الجسد، مرّتْ مرورًا على الكراسي المنتظمة التي انتظمتْ بلا موعد لتستقبلها، مسحتْ على أطرافها، مشاعره حلَّقتْ بانخفاض لم يتجاوز سقف الغرف الشعبية المنخفض، بعد أن تركتْ مشاعرها في كل مكان غادرت تبكي بلا صوت، بلا أنين، عُرف ذلك من وحي ملامحها، غادرتْ وكل مشاعرها تعطر المكان، كل المكان، ذهبت إلى كهف من الصمت ليس به مرايا أو زوايا، أو سقف منخفض، أو حتى نوافذ تغادر منها الزفرات، جلس يقرأ مشاعرها و المشاعر المودّعةفوق رأسه تظلله، كان في عالم من الترّقب الرهيب ينتظر حصون الكهف كي ترأف بحال الوداع والمودِّع، كي تعود المشاعر إلى أماكنها وتعلن مشاعره عن موعد هبوطها واستقرارها مثل ساكن الكهف تماما.