إحباط تهريب كميات كبيرة من الذخيرة وقطع السلاح بجازان | فيفاء أون لاين
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

إحباط تهريب كميات كبيرة من الذخيرة وقطع السلاح بجازان

إحباط تهريب كميات كبيرة من الذخيرة وقطع السلاح بجازان
عبدالرحمن السلماني - جازان

افشلت دوريات المجاهدين بمنطقة جازان عملية تهريب كميات كبيرة من الذخيرة الحية وعدد من قطع السلاح ، ومصادرة السيارة التي تم استخدامها لغرض التهريب .

وأكد المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، خالد عبدالله بن قزيز، أن رجال نقطة تفتيش مركز الجوة التابعة لقطاع المجاهدين الجبلي بفيفا أوقفوا مركبة من نوع شاص موديل 2001 كانت قادمة من أعالي وادي ضمد بالقطاع الجبلي شرق منطقة جازان وعند إخضاعها للتفتيش لوحظ وجود كمية من الذخيرة الحية وقطع السلاح مخبأة بداخل خزان الوقود الأمامي الأمر الذي جعل رجال المجاهدين يسارعون بالتحفظ عليها ويتم تفتيش السيارة بشكل أكثر دقة لاكتشاف ما تحتويها من مهربات.

وأضاف: “تم العثور على عدد ٢٥٢٠٠ خمسة وعشرون الف ومئتان طلقة حية وعدد ٣ مسدسات و٣ مخازن لنفس السلاح ، فيما تمت إحالة المضبوطات للجهات المختصة عقب الانتهاء من الاجراءات اللازمة”.

وأكد مدير عام فرع المجاهدين بمنطقة جازان عبدالرحمن بن صالح المويشير بتكثيف الحملات الأمنية المتواصلة للقضاء على المفسدين وإحباط عملياتهم حاثًّا الجميع على مضاعفة الجهود، والضرب بيد من حديد ضد من يحاول العبث بأمن وطننا الغالي واستقراره تحت توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان وإشراف مدير عام المجاهدين د. عبدالله السويد.

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