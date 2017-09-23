تحية للوطن من أرض العقدة

وقف أمام لوحة للوطن يحيي الوطن، ثمانيني يحمل عكازًّا بيد وأخرى تحيي الوطن، مشهد في غايةالروعة لهذا السعودي الشهم الذي ارتدى البساطةووقف أمام لوحة حب الوطن يرفع يده من أجل الوطن، هذا المشهد الفريد الذي تتميز به المملكة العربية السعودية يكشف عن الحب الكبير الذي يكنه أبناء الوطن بمختلف الأعمار وإن كان بعضهم يحمل ثمانين عامًا وعكازًا ودموعًا من وفاء ووقوفًا شامخًا كشموخ الوطن، هذا الرجل المدهش الذي وقف أمام اللوحةالمدهشة على خلفية فعاليات مركز النشاط الاجتماعي بأرض العقدة التابعة لمحافظة أبوعريش يتكرر مثلها الكثير على أرض الحب؛ إلا أن وقوف هذا الرجل البريء بتحيته البريئة هي شاهد على العصر، وأن السعودية ستبقى موطن الحب، وموئل الحب وأن أبناءها منظومة تتلألأ بكل فخر لتطرد ظلام محبي الظلام وأنىَّ لهم الوصول لأعمدة الإنارة الشامخة التي تملأ الأركان نورا وضياء، فألف ألف تحية يا أيها الشهم المحب حسن كعباني، وعاش الوطن.