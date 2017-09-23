من يضاهينا بوطن

نقشت الحروف عنه فوجدتها تفوح مسكاً وعنبراً ثم جمعت حروفي لتصبح تلك الحروف كلمات من ذهباً ولؤلؤا ليس لجمال حروفي، بل لجمال وطني ومكانته العظمى بالعالم أجمع، فأي فخـُر يضاهي فخرنا بإنتماءنا للمملكة العربية السعودية، وطن الإسلام ومهبط الوحي وأرض الحرمين الشريفين، وطن العروبة والتاريخ والحضارة، وطن الأمن والأمان والإستقرار، فخراً نرتقي بحبه، وعشقاً ننمو بقربه، وأرضاً متيمون بترابها هائمون بهواها وسماها، وطن بالخير فواح فيه يزداد النماء وبه تجد العطاء وله كل الحب والولاء وطن بتلاحمه دحر الأعداء وأستمر شامخاً بمواصلة مسيرة التقدم والبناء وتحقيق النجاحات والإنجازات في شتى المجالات تحت ظل قيادة رشيدة ونظرة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين حفظهما الله لخدمة الدين والوطن والشعب، الشعب الذي أثبت مدى حبه لوطنه وولاة أمره فكان الحصن الحصين والسد المنيع لكل من تسول له نفسه المساس والعبث بوحدة وأمن هذا الوطن الغالي.

تهنيئة :

أهنئ سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأسرة المالكة، والشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني 87 ،سائلا من الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.

وطن الشموخ ليس كمثله شيء لأنه كل شيء وليس بعده شيء لأنه أغلى شيء.