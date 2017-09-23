وطني دمت لنا فخرآ وعزآ وطني يامنبع الخير والعطاء وطني يارمز الإنسانية والوفاء فيك نشأت وكبرت وتعلمت ومنك إستمديت قوتي وثباتي لله درك من وطن ينشر السلام والأمن والأمان تحت سماءك يا وطني باتت العيون في سبات لذيذ دون خوف أو هلع وتحت سماءك باتت الأسر في شبع ونعيم وفوق أرضك كل من ادم وحواء إنطلقو لكسب رزقهم في امن ورخاء وفوق ارضك أنشأت البنيان وكثر الإعمار وضجت البلدان بخيرات حسان فالحمدلله والشكر لله أولآ ثم لك وطني الحبيب

وطني يا أرض الحب والكرم والسلام

سيظل حبك بقلوبنا أبدآ ماحيينا

وستظل رمزآ للخير والعطاء ألاف السنين

ومهما عصفت بنا الحياه سيبقى حبك في القلب مادام في الجسد نبض

وقد قيل في مثل قديم يحمل من المعاني الكثير والكثير واللبيب من أدرك ذلك وأدرك عظمة الوطن

يقول المثل

وطني وطني ولو راس عود

صدقتي أيتها الكهلة الجميله فلا يدرك عظمة الوطن إلا من فقد ذلك…