بدعم من امارة عسير ولجنة التنمية الإجتماعية بمركز طبب وكلية إبن رشد بالصور: هايكنج السعودية يقيم مبادرتة الوطنية بمناسبة اليوم الوطني ٨٧

مبادرات وطنية متنوعة انطلقت تزامناً مع مناسبة اليوم الوطني ٨٧ للمملكة، عبر عدة مدن وقرى في منطقة عسير خاصة قرى ربيعة ورفيدة وبني ثوعة غرب مدينة أبها.

وبدعم من إمارة منطقة عسير ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز طبب وفريق هاينكج السعودية وكلية ابن رشد للعلوم الإدارية بأبها؛ انطلق صباح السبت المسير الجبلي بمشاركة أكثر من 400 مشارك من مختلف مناطق المملكة ومن دول الإمارات والكويت وعمان والبحرين، حاملين إعلام الوطن ولوحة تجديد الولاء والبيعة للملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.

وانطلق المشاركون بحضور رئيس مركز طبب عبدالعزيز بن جرمان وررئيس مخفر شرطة طبب عبدالله الأحمري ورئيس مركز الدفاع المدني في طبب المقدم سعيد الشهراني، وبوجود فرق الهلال الأحمر السعودي في مسيرتهم، مجددين البيعة والولاء للقيادة.

وقد عبّر المشاركون من دول الإمارات والكويت والبحرين وعمان عن سعادتهم الغامرة بهذه المشاركة، مباركين للقيادة السعودية والشعب السعودي هذا اليوم الوطني المجيد.

وقد رافقت صحيفة “فيفاء اون لاين الإلكترونية” المشاركين منذ انطلاق المسير وحتى ختام الختام.