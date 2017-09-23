بالصور: ابتدائية ومتوسطة الداثري والمخشمي تختتم برنامج الأسبوع التمهيدي | فيفاء أون لاين
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

بالصور: ابتدائية ومتوسطة الداثري والمخشمي تختتم برنامج الأسبوع التمهيدي

بالصور: ابتدائية ومتوسطة الداثري والمخشمي تختتم برنامج الأسبوع التمهيدي
فيفا أون لاين - محمد سحاري
تزامنًا مع أفراح الوطن اختتم قسم التوجيه واﻹرشاد  بابتدائية ومتوسطة الداثري والمخشمي برنامجي اﻷسبوع التمهيدي والخاص بالطﻻب الجدد في الصف اﻷول اﻻبتدائي وقد كان هذه السنة تحت شعار ( أسرتي ومدرستي معا من أجلي )
وبرنامج التهيئة اﻹرشادية  الخاص بطﻻب الصف اﻷول المتوسط وقد كان هذه السنة تحت شعار ( نقاء من السموم )
وقد تخلل اﻷسبوع العديد من المسابقات واﻷلعاب المسلية
وفي يوم الخميس قدم قائد المدرسة /وليد حسين الفيفي شكره للجميع متمنيا ﻷبنائه الطﻻب التوفيق والسداد .
من جانبه ثمّن المرشد الطﻻبي الأستاذ /عبدالله علي المغامري  دور زمﻻئه المعلمين في إنجاح فعاليات اﻷسبوع  متمنيا للجميع عامًا ملئيًا بالنشاط والحيوية والخير والسعادة .

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