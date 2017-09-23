بالصور: ابتدائية ومتوسطة الداثري والمخشمي تختتم برنامج الأسبوع التمهيدي

تزامنًا مع أفراح الوطن اختتم قسم التوجيه واﻹرشاد بابتدائية ومتوسطة الداثري والمخشمي برنامجي اﻷسبوع التمهيدي والخاص بالطﻻب الجدد في الصف اﻷول اﻻبتدائي وقد كان هذه السنة تحت شعار ( أسرتي ومدرستي معا من أجلي )

وبرنامج التهيئة اﻹرشادية الخاص بطﻻب الصف اﻷول المتوسط وقد كان هذه السنة تحت شعار ( نقاء من السموم )

وقد تخلل اﻷسبوع العديد من المسابقات واﻷلعاب المسلية

وفي يوم الخميس قدم قائد المدرسة /وليد حسين الفيفي شكره للجميع متمنيا ﻷبنائه الطﻻب التوفيق والسداد .

من جانبه ثمّن المرشد الطﻻبي الأستاذ /عبدالله علي المغامري دور زمﻻئه المعلمين في إنجاح فعاليات اﻷسبوع متمنيا للجميع عامًا ملئيًا بالنشاط والحيوية والخير والسعادة .