*آل مشيط:* *يوم الوطن فخر واعتزاز كل مواطن سعودي* مدير عام أحوال جازان:يهنيء القيادة والشعب باليوم الوطني السابع والثمانون

قال مدير عام أحوال منطقة جازان الأستاذ بندر بن عبدالله آل مشيط: انه يحق لنا في يوم الوطن السابع والثمانون أن نفاخر ونعتز بما وصلنا اليه من نهضة وإزدهار لهذه البلاد العظيمة أرض الحرمين وبلد المقدسات ومهبط الوحي والرسالة على يد قائد الوحدة ومؤسس هذه البلاد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (يرحمه الله).

وأوضح “آل مشيط” : ان يوم الوطن فرصة لتجديد البيعة لحكام هذه البلاد ومواصلة مسيرة العطاء والتنمية والعمل بكل جد واجتهاد لخدمة هذا الوطن الغالي على قلوبنا.

وأضاف: يأتي اليوم الوطني السابع والثمانون ليثبت للعالم تماسك الشعب والقيادة الرشيدة ويضرب أروع صور اللحمة الوطنية والولاء في بناء مؤسساته بسواعد شعبه المخلص ومواطنيه الأكفاء لبنةً تلو لبنة على قلب رجل واحد.

ورفع “آل مشيط”: باسمه ونيابة عن جميع منسوبي الأحوال المدنية بمنطقة جازان أسمى آيات التهاني والفخر للقيادة والشعب بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانون منذ توحيد هذه البلاد على يد القائد المؤسس وتوالت مراحل البناء والازدهار على يد أبناءه الملوك العظام على مر عقود حتى ان وصلنا ماوصلنا إليه اليوم من ازدهار وتقدم في مصاف دول العالم المتقدم على جميع الأصعدة والمستويات.

وختم “آل مشيط” : حفظ الله أمن هذا البلاد المقدسة وأمد الله عمر ولاة أمرنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده الأمين وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظهم الله لهذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً.