اليوم الوطني السعودي يتصدر تويتر عالميا بالعربية والإنجليزية

تصدر الوسم العربي #اليوم_الوطني٨٧_ والوسم الانجليزي#LOVE_U_KSA قائمة وسوم تويتر على مستوى العالم حيث تفاعل مئات الآلاف على تويتر مع الوسم الوطني في اليوم الوطني للمملكة.

وشارك في الوسم العربي حسب إحصائيات موقع trendsmap.com وقت إعداد هذا التقرير اكثر من 343,800 تغريدة بمعدل 1000 تغريدة في الدقيقة ليصل ترتيبه العالمي الثاني على مستوى العالم في منتصف مساء اليوم الوطني 23 سبتمبر 2017.

اما الوسم الانجليزي#LOVE_U_KSA الذي أطلقته شركة الاتصالات السعودية عبر حسابها في تويتر من ضمن مسابقة للسحب على اكثر من الف جهاز أي فون 8 الجديد فقد شارك فيه بحسب نفس الموقع أكثر من 238,900تغريدة بعد 6 ساعات من اطلاق المسابقة بمعدل 1600 تغريدة في الدقيقة ليصل إلى الترتيب الثاني على مستوى العالم في الساعة الثامنة مساء اليوم الوطني السعودي وشارك فيه العديد من المستخدمين من حول العالم يعبرون فيه عن حبهم للسعودية.

ومن بين التفاعلات مع الوسم السعودي كتب وليد الحربي: عاما يأتي وعاماً يمضي وكل ُعام يُخلّد حب الوطن أكثر من الذي مضى ، حماكِ الله يا دولة التوحيد.

اما عز العطوي فقال : اهني الوطن بيوم الوطن اهني الملك سلمان وولي عهده الامين اهني الشعب السعودي الوفي دام عزك ياوطن فيما كتب عبد العزيز السويل ‏بلادي بلاد العز والفخر ، موطني ولا غيرك لي وطن اما احمد ال شاهر فقال كُل عام وبلادي تزيد عطاء,كُل عام وبلادي تزيد خيراً واماناً وازدهار,كُل عام وبلادي وشعبها بخير وعافية وسلام

فيما ذكر حمدان بن زايد العويِّد اهني الوطن بيوم الوطن اهني الملك سلمان وولي عهده الامين اهني الشعب السعودي الوفي دام عزك ياوطن.

وقد غيرت شركة الاتصالات السعودية اسم الشبكة في أجهزة عملائها LOVE U KSA مما ساهم في وصول هذا الوسم لأعلى القائمة العالمية، كما غيرت شركتي موبايلي وزين شبكتيهما فتم تغيير موبايلي الى KSA 4 EVER اما زين فتغيرت الى Proud To Be Saudi.