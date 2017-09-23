الاحتفاء بيوم الوطن يعني:

البناء لا الهدم،الفرح لا الترح،السمع والطاعة لا السفه والعصيان،التعميرلا التدميروالتكسير،أن تكون سعوديا،فلا بد أن تجعل من سيرتك قدوة

ومن حياتك مثالا يحتذى اتباعا لدينك وسنة نبيك،وحبا لقيادتك ووطنك،وحرصا على علو أمتك وهامتك،وحينما تتوفر فيك هذه القيم فاعرف ساعتها أن يوم الوطن هو ذكرى تغرس وتذكر وتكشف معدنك الأصيل:

يا جنة الفردوس يا بلدي

يا نجمة أنوارها أمدي

يا وردة ألوانها أمل

من يومها يسري الشذا لغدي

أنفاسها سحر حكى سيرا

عن فارس شهم شفى كمدي

عبد العزيز القائد الألق

يا من طوى بيدا دعت ولدي

أحيا بها روضا وغادرها

والحسن منها مال نحو يدي

من بعده أبناؤه أسد

كل سعى يبني على رشدي

حتى أتى سلمان يا ملكا

لانت له الدنيا فيا سندي

قد سيدي شعبا جحافله

عزم وحزم نصر معتقدي

نعطي ولي العهد بيعتنا

في شرعنا أس وفي خلدي

يا سعدنا في ديننا خلق

يزهو بنا عن معتد نكدي

يا دارنا في يومنا فرح

قد عادنا عيد على رغدي

لله حمد ما دنا زمن

يروي لنا عن طيره الغردي

عن مجدنا الماضي وعن بلد

ما مل من طل ومن بردي

وكل إشراقة شمس وأنت النور يا وطني،وقيادتك وناسك الظل والطل والحياة.