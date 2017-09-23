كلمة رئس مجلس إدارة نادي الامجاد الرياضي بصبيا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

دام عزك يا وطن في الذكري السابع والثمانون لتوحيد هذا الكيان الشامخ على يد صقر الجزيرة المغفور له باذن الله تعالى الامام الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ونحن نستشعر مسؤلياتنا الوطنية في الحفاظ على مقدرات هذا الوطن المعطاء ونحن نستشعر ما قام به أبناء واحفاد المؤسس من بعده ببناء الوطن ومنحه جل وقتهم واهتمامهم ورعايتهم واستثمار في المواطن فإننا نحمد الله تعالى على ما انعم به على هذه المملكة الجميلة الأصيلة بأصالة ملوكها وولاة امرها ومواطنها والتي تتجدد فيها الافراح وأيام السرور مع كل لحظة نعيشها لا سيما وأننا في هذا الوطن نعيش آمنين مطمئنين في ظل رعاية الله ثم ما انعم الله به علينا واولانا به من عطايا ان جعل امرنا في من يخافه ويتقيه في هذه الاسرة الكريمة التي تولينا جل رعايتها واهتمامها ونحمد الله تعالى مرة اخرى ان جعل الوفاء خصلة من خصال ابناء هذا الوطن فملوكنا وولاة امرنا اوفياء معنا يحبوننا ونحن بالمثل نبادلهم الحب والولاء والوفاء .

وطننا المملكة العربية السعودية وطن الأمن والامان وطن الحرمين الشريفين وطن الشهداء الاوفياء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، وطني الحبيب دام عزك يا وطني في ظل ملكنا الحبيب سلمان الحزم والعزم وولي عهده الامير محمد بن سلمان وحكومتنا الرشيدة .

كل عام وانته بخير يا وطن العزة والكرامة والشموخ .