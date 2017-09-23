كلمة رئس مجلس إدارة نادي الامجاد الرياضي بصبيا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة | فيفاء أون لاين
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

كلمة رئس مجلس إدارة نادي الامجاد الرياضي بصبيا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

كلمة رئس مجلس إدارة نادي الامجاد الرياضي بصبيا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة
رئيس مجلس ادارة نادي الامجاد بصبيا علي بن يحيى احمد مصيخ

دام عزك يا وطن في الذكري السابع والثمانون لتوحيد هذا الكيان الشامخ على يد صقر الجزيرة المغفور له باذن الله تعالى الامام الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ونحن نستشعر مسؤلياتنا الوطنية في الحفاظ على مقدرات هذا الوطن المعطاء ونحن نستشعر ما قام به أبناء واحفاد المؤسس من بعده ببناء الوطن ومنحه جل وقتهم واهتمامهم ورعايتهم واستثمار في المواطن فإننا نحمد الله تعالى على ما انعم به على هذه المملكة الجميلة الأصيلة بأصالة ملوكها وولاة امرها ومواطنها والتي تتجدد فيها الافراح وأيام السرور مع كل لحظة نعيشها لا سيما وأننا في هذا الوطن نعيش آمنين مطمئنين في ظل رعاية الله ثم ما انعم الله به علينا واولانا به من عطايا ان جعل امرنا في من يخافه ويتقيه في هذه الاسرة الكريمة التي تولينا جل رعايتها واهتمامها ونحمد الله تعالى مرة اخرى ان جعل الوفاء خصلة من خصال ابناء هذا الوطن فملوكنا وولاة امرنا اوفياء معنا يحبوننا ونحن بالمثل نبادلهم الحب والولاء والوفاء .

وطننا المملكة العربية السعودية وطن الأمن والامان وطن الحرمين الشريفين وطن الشهداء الاوفياء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، وطني الحبيب دام عزك يا وطني في ظل ملكنا الحبيب سلمان الحزم والعزم وولي عهده الامير محمد بن سلمان وحكومتنا الرشيدة .

كل عام وانته بخير يا وطن العزة والكرامة والشموخ .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*