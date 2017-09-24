الاستاذ/ يحيى بن حسن فرحان الابياتي

قوي الشخصية والارادة، إذا عزم على شيء بلغ به منتهاه، ذو ذاكرة حافظة قوية، مازال يذكر بوضوح اسماء مدراء المدرسة الابتدائية اثناء دراسته فيها، ومعظم المعلمين في تلك الفترة، مع انه يندر أن تجد احدا يذكرهم بهذه الكيفية، ذو اخلاق سمحة ووفاء كبير، كريم الطبع جواد النفس، يتمسك بحقوقه ولا يفرط فيها، ولا يسكت عن حق سلب منه، او يتحمل ظلما أوقع به، يدافع عن حقوقه ومستحقاته بكل بسالة واصرار، بنى شخصيته وكونها، وصقل قدراته وطورها، بجهده الذاتي وعصاميته البحتة، تغرب وتحمل وصبر وصابر، ولم يكن له داعم أو متابع يحثه على ذلك، فإمكانيات والده محدودة، فقد كان ذو اسرة كبيرة، والتزامات كثيرة، فلم يستطيع دعمه إلا في اضيق الحدود، ولكنه دعمه معنويا بشيء من التحفيز، مع انه كمعظم الاباء في ذلك الزمن لا يتدخلون في توجهات ابنائهم، وانما تميز هو بأنه لا يطلب منهم الاحتباس في خدمته الخاصة، بل يترك لكل واحد حرية ذهابه ومجيئه فيما ينفع به نفسه.

كان له طموح وله نظرة مستبصره للمستقبل، واتجه من ذاته إلى الدراسة والتحصيل العلمي، فتحمل الغربة وقلة ذات اليد، ليبلغ مراده، معتمدا على نفسه وما يصرف له من مكافآت قليلة، ووالده إن شاركه فبالقليل حسب قدراته البسيطة ، تغرب في جيزان وكانت غربة بمعايير زمانه، فيها انقطاع كلي عن اهله، ثم انتقل إلى الرياض وهي اشد غربة واكثر بعدا، ومع ذلك لم يعد بعد تلك السنين إلا ناجحا، محافظا على اخلاقه ورافعا راسه بين اقرانه، بعد أن كون له شخصية، ووضع له مكانة ووظيفة محترمة.

إن الحياة للإنسان رحلة استكشاف، وبحث عن اشياء يجهلها، فالإنسان لا يكل ولا يمل من السعي خلف المجهول، يسعى ويسعى ولكنه لا يحصّل إلا ما هو مقدر له، والمؤمن الحق يرضى ويسلم بما قسم له، سواء كان خيرا أو شرا، وهذه احدى اركان الايمان الاساسية، (الايمان بالقدر خيره وشره)، ولعل من حكمة جهل الانسان بما هو مقدر له، هو تحفيزه للإقبال على الحياة بكل جد واجتهاد، والسعي الحثيث إلى طلب الخير فيها، ثم رضاه بما يتحقق له منها، لأنه يعلم ويتيقن أن ما حصل هو المقسوم له والمقدر عليه، ولا يخضع شيء من ذلك إلى ميزات شخصية، يملكها هذا الانسان أو ذاك، قال صلى الله عليه وسلم لأبن عباس رضي الله عنهما : ( يا غلام احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سالت فأسال الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الامة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف)، وقد يقول قائل لكن لو لم افعل كذا لكان كذا، ولو فعلت كذا لكان كذا، حيث ربط في عقله القاصر الاسباب بالمسببات البحتة، وهذه من ابواب الشيطان التي يدخل منها على ضعاف الايمان، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر( وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان)، فالإنسان يكل عمله وكلما يصيبه من خير أو شر، وما وصل اليه وما تحقق له، إلى تقدير الله سبحانه وتعالى دون احد سواه، ثم يحسن بعدها التوكل عليه والرضى بما قسم، ويطلب العون منه وحده دون احد سواه.

كانت نظرة الناس للمستقبل نظرة ضبابية غير واضحة، لان انفتاحهم على الحياة كان حديثا، وكانت تجاربهم قاصرة وقليلة، بل وطموحاتهم ما زالت ضيقة، ووعيهم دون المستوى المطلوب، ولا يوجد بينهم قدوات ناجحة يثقون بتجاربها، وحياتهم محصورة في محيطهم القريب، وجل اهتمامها يدور حول حرث الارض وزراعتها، أو على رعي الماشية وتربيتها، فلما جاء بعدهم الجيل المتعلم، وقد انفتحت امامه السبل، وامتلك شيئا من الوسائل، واصبح ذا ادراك ووعي اكثر، فتولدت لديه الطموحات والآمال، وخرج من محيطه الجغرافي الضيق، واختلط بالآخرين، وقارن حاله بحالهم، وامتدت امام ناظريه الآفاق، وسعى معظمهم إلى ارتيادها واكتشافها، وحالف بعضهم الحظ احيانا وتعثر البعض، ومن لم ينجح منهم فقد ترك على الاقل بصمة استفاد منها غيره، وهكذا تواصلت المسيرة، وتراكمت التجارب والخبرات، وارتفع الوعي والادراك، فنهض المجتمع بكامله، وتطورت الحياة كما هو مشاهد وملموس.

كان له حلم بعد الكفاءة المتوسطة، وكانت شهادة ذات قيمة عالية حينها، لقلة حامليها واحتياج المؤسسات الحكومية للحاصلين عليها، حيث كان يراود مخيلته الاتجاه للحياة العسكرية المؤهلة، وكانت معظم الكليات العسكرية تقبل طلاب الكفاءة المتوسطة، لذلك اتجه مباشرة إلى مدينة الرياض لإكمال هذه الغاية، وكان السفر حينها صعب وشاق ومكلف، فلما وصلها تعذر قبوله في أي منها، لافتقار اوراقه إلى وجود ورقة ثبوتية مصدقة من مشايخ بلدته، وكان يتعذر عليه العودة لاستكمالها، بسبب ظروفه المادية ومشقة السفر الطويلة، لذا تلاشت احلامه في هذا الجانب، ولكنه تمسك بالخيار المتاح المناسب لوضعه.

إذا لم تستطع شيئا فدعه #$# وجاوزه الى ما تستطيع

ولعل الخيرة فيما اختاره الله له، حيث اتجه مباشرة إلى معهد اعداد المعلمين الثانوي، فكان ذلك بفضل الله وتوفيقه هو المقدر له في مستقبل ايامه، حيث اقتنع به وقد ارضى له كامل طموحاته، فمن خلاله خدم نفسه واهله، ثم مجتمعه وامته، سنتعرف لبعض تفاصيل ذلك في هذه السيرة الجميلة والرحلة الموفقة، التي نستعرضها بمشيئة الله فيما يلي :

انها سيرة الاستاذ المربي الفاضل يحيى بن حسن فرحان صبحان آل يزيد الابياتي الفيفي .

والده هو حسن بن فرحان آل صبحان (رحمه الله) ، المعروف براعي (مدق) وهو بيتهم الاول، الواقع في (النيد) الشمالي المطل على النفيعة، ثم بعد انتقال سكنه إلى بيته الجديد (المهلل) عرف به، وكان بيتا استحدثه في اعلى ذراع الشجنة، ويطل على بقعة آل داوود، كان انسانا خلوقا مرحا بشوشا، يتميز بالطيبة المتناهية، والخلق الراقي المتواضع، يتبسط مع الجميع صغارا وكبارا، فالكل يحبه ويقدره، ورغم تعلمه البسيط ، حيث يقرأ بتعثر من المصحف، ولكنه حرص على تعليم ابنائه بحسب الامكانيات المتوفرة، فكان يدخلهم في الكتاب (المعلامة) المتوفرة ما امكن، ولما فتحت اول مدرسة ابتدائية بفيفاء، وهي في محيط سكنه بادر بالحاق ابنائه فيها، ونال معظمهم حظا وافرا من التعليم، ومن رغب منهم في مواصلة دراسته شجعه ولا يعوقه بشيء، مع أن ظروفه المادية كانت محدودة، ولا يستغني عن جهود أي واحد منهم في اعانته في عمل مزرعته ، ولكنه لا يكلفهم بما يصرفهم عن هذا السبيل، فتعليمهم من الاولويات لديه، رحمه الله وغفر له.

واما امه فهي الفاضلة جميلة بنت سلمان بن احمد آل غرسة العبدلي (رحمها الله)، ام كريمة قوية صبورة، فقدت بعض ابنائها شبابا، فكانت الصابرة المحتسبة، وتغرّب عنها زوجها، ومعظم ابنائها لسنين عديدة، فكانت المحتملة المتجلدة، رحمها الله وغفر لها، وكتب لها اجر ما قدمت وربت.

ولد لهذين الفاضلين في بيتهم مدق بفيفاء، وكانت ولادته في عام 1367هـ ، بعد اخيه الاكبر اسعد (رحمه الله) ، وتلاهما عدد من الابناء، فعاش في هذا البيت داخل، هذه الاسرة الكريمة، حياة هنيئة سعيدة.

تعليمه:

كان المجتمع في عموم البلد مهتم بطلب العلم، حسب المتاح له منه، وكان مجتمع اهل النفيعة بالذات، المحيط بالسوق الاسبوعي في فيفاء، وفيه يقع مقر مركز الامارة ومكان السلطة، متميزا بأنه المجتمع الاكثر وعيا في هذا الجانب، بحكم موقعه الذي اتاح لأهله فرص الاختلاط بالغرباء اكثر من غيرهم، فغالبيتهم يحب العلم ويحرص على تعليم اولاده، مع أن الموجود منه لا يرقى إلى ما يرغبون، ولكنه حقق لهم بعض طموحاتهم، لذا تجد غالبهم يجيد القراءة والكتابة، وكانت اسرة (آل صبحان) وهي من الصق الاسر بالسوق، حيث تحيطه وتكتنفه من جميع جوانبه، وبيوتهم هي الملاصقة تماما للسوق، ولهم اشتغال بالتجارة والاسفار لجلب البضائع، وبيوتهم تستقبل كثيرا من الغرباء الوافدين للسوق، وكان لهم تطلعا واهتماما بالتعليم اكثر من غيرهم، وفي العصور المتأخر اشتهر منهم الشيخ سلمان بن صبحان (رحمه الله)، الذي يعد من المتعلمين، وهو بدوره اثر في اهل بيته واسرته واقاربه.

لذا اصبح تعليم الابناء في هذا المجتمع امرا مفروغا منه، ونجد والده وقد اشتد عوده قليلا، يبادر بإدخاله هو واخيه اسعد إلى المعلامة القائمة، في قرية ذو وديف المطلة على سوق النفيعة من الشرق، وهي احدى مدارس فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي (رحمه الله)، المنتشرة في معظم جهات الجبل، وكان فيها المعلم موسى بن حسن آل سنحان المثيبي (حفظه الله)، والمعلم يحيى بن احمد مفرح الداثري (رحمه الله)، ويعلمون فيها القرآن الكريم، والمبادئ الهامة في التوحيد والاحكام، واتقان القراءة والكتابة، وقد اخذ فيها حظا وافرا، على مدى ما يقارب العام.

لم يمضي طويل وقت حتى تم افتتاح أول مدرسة ابتدائية، في القطاع الجبلي بمنطقة جازان، مدرسة النفيعة الابتدائية، في بداية العام الدراسي 1377/1378هـ، وبادر الناس إلى الحاق ابنائهم بها، وبالذات من كانوا في محيط موقعها، وكان مع اخيه (اسعد) من اوائل المسجلين فيها، فبيتهم من البيوت المجاورة للمدرسة، حيث كان موقع المدرسة في بيت الطلحة، المناظر لبيتهم في نفس البقعة.

وبعد فرز الطلاب المقبولين، تم توزيعهم حسب حصيلة كل منهم العلمية والعمر، فقبل بعضهم في الصف الثاني الابتدائي، ومن تبقى في الصف الاول الابتدائي، ونظرا لصغر سنة فلم يقبل إلا في الصف الاول الابتدائي، وكانت هذه المدرسة عند افتتاحها حديث المجتمع ومرتكز متابعته، لكونها مثلت لهم عالما غريبا، وتجربة جديدة مبهرة، اختلفت عن كل ما قد ألفوه عن التعليم من قبل، لتميزها بانتظامها وانظمتها، فنظامها صارم قوي، يحرص فيها على الاهتمام بالحضور والانصراف الدقيق، والالتزام بالوقت المحدد، والتقيد بالحصص المقررة، فالدراسة فيها تبدأ وتنتهي بأوقات محددة ومنتظمة، والمواد الدراسية متعددة ومتنوعة ومتكاملة، ويعمل فيها عدد كبير من المعلمين (معظمهم من الاخوة العرب من فلسطين)، وهناك بعض من السعوديين من ابناء المنطقة، وكل معلم منهم مختص بتدريس واحدة من المواد، ويضبط المدرسة ادارة متحكمة، ويتبعها طاقم من العاملين.

انتظم وزملائه مع بداية العام الدراسي، وما اسرع ما تعرفوا على نظامها والتزموا به، وقد تعايش شخصيا بكل سهولة مع الجو العام فيها، وتعرف على كثير من الزملاء والمعلمين والقائمين عليها، وما زال إلى هذا اليوم يذكر معظمهم، فهو يذكر من الاساتذة السعوديين، كل من : (الاستاذ محمد الساحلي، والاستاذ عبدالله شوعي، والاستاذ علي بهلول)، ومن الاساتذة المتقاعدين، وكلهم من فلسطين (المحتلة) كل من : (الاستاذ مطيع سالم عاشور، والاستاذ عرفات سعيد السويركي، والاستاذ رزق بن محمد رزق، والاستاذ رشدي، والاستاذ عمر طه عبد الكريم، والاستاذ وجيه)، وفي سنوات دراسته تناوب على ادارة المدرسة، كل من : (الاستاذ علي بن احمد امين من (صبيا)، ثم الاستاذ .. الصعدي من (ابوعريش)، ثم الاستاذ محمد بن محمد الساحلي من (ابوعريش)، ثم الاستاذ عبدالله بن شوعي يحيى عطار من (صبيا)، ثم الاستاذ علي بن محمد بهلول من (العالية))، رحم الله من مات منهم وحفظ بحفظه الباقين وجزاهم كل خير.

لقد الف المدرسة واحبها، وتنقل بكل جد واجتهاد في فصولها، ينجح عاما بعد عام، سلاحه الوحيد العزيمة القوية، والرغبة الجامحة والاصرار، عندما وجد بين جنباتها ما اسعده وسر قلبه، من العلوم المتنوعة والمعارف والتنافس الشريف، ففي كل يوم يزداد تحصيلا وتطلعا إلى مستقبل زاهر، واصبح ديدنه المثابرة والنجاح، وما اسرع ما انقضت السنوات الدراسية، وها هو يبلغ الصف السادس من فصولها، وفي هذا الصف كان يلزم الطلاب اداء الامتحان النهائي في مدينة صبيا، امام لجنة عامة لهذه الامتحانات، معتمدة من وزارة المعارف، وتشرف هنا على طلاب صبيا والمدارس في شمال وشرق منطقة جازان.

كان من الملفت للنظر في ذلك العام، أنه الطالب الوحيد الذي يمثل مدرسته، حيث لم يحضر من طلابها غيره، فقد تبددت اعداد الطلاب في سنوات الدراسة السابقة، بين متعثر ومتأخر ومنسحب، فقدم الاختبار ضمن بقية طلاب المدراس الاخرى، فكان على قدر المهمة حيث نجح نجاحا باهرا، في نهاية ذلك العام الدراسي 1382/1383هـ، وكان يعتبر ممثل الدفعة الثانية من خريجي هذه المدرسة، فالدفعة الاولى هم من نجح في العام الماضي، وعددهم اربعة طلاب، كانوا القدوات، وهم من رادوا الطريق لمن بعدهم، فبينوا معالمها واتضحت بهم مسالكها، حيث تبعهم التالون مباشرة، مطمئنين مرتاحي البال.

لقد كانت الدفعة الاولى، والتي يمثلها الاساتذة (فيما بعد)، علي بن فرحان الخسافي، وحسين بن جابر الخسافي، ويحيى بن علي الابياتي(رحمهم الله)، وفرح بن علي الابياتي (حفظه الله)، هم الوحيدون الذين واصلوا وثابروا إلى ان تخرجوا من المدرسة، فكان كثيرا من الطلاب خلال السنوات الماضية، يتساقطون في منتصف الطريق، تتخطفهم المشاغل والتكاسل وعدم الاهتمام، فغالبهم لم يكن لديه أو لدى اسرهم الوعي الكامل بأهمية هذه المدارس، ومعرفة ما ينتظرهم من مستقبل زاهر، ولم يدرك كثير منهم ويتنبهوا إلى فوائد هذه المدارس، إلا عندما عاد هولاء الاوائل وهم معلمون، حيث أن الثلاثة الأوائل، كانوا قد التحقوا بعد الابتدائية، بمعهد اعداد المعلمين بجيزان، ونجحوا منه بعد الثلاث السنوات المقررة، وتم تعيينهم معلمين مؤهلين في مدرستهم، أو في مدارس اخرى قريبة، فتغيرت نظرة الناس لهذه المدرسة وامثالها، بصورة جذرية وجادة، فاشتد الاقبال على الالتحاق بها، حتى لم تعد تستوعب وتفيء بالحاجة القائمة، مما تطلب فتح مزيدا من المدارس في انحاء الجبل، حتى تضاعفت اعدادها، وتطورت مراحلها، إلى أن وصلت إلى ما وصلت اليه اليوم، بحمد الله وتوفيقه.

بعدما نجح في ذلك العام، واستلم شهادة المرحلة الابتدائية، أتجه مباشرة يتبع من سبقوه من الدفعة الاولى، مقصده مدينة جيزان، ينشد فيها القبول لمواصلة دراسته، في احدى المراحل التالية، ولكنه وجد معهد اعداد المعلمين المتوسط قد اقفل في ذلك العام، نظرا لارتقاء التعليم إلى مستويات اعلى، فلم يعد يرضي طموحات الوزارة وخططها، لأنها تنشد لمعلميها تأهيلا اكبر واعلى، ولأنها كانت قد حققت فيما مضى نسبة كبيرة من الكم، وهي اليوم تنتقل إلى تحقيق ما تبقى من الكيف، لذلك الغيت في ذلك العام كل معاهد اعداد المعلمين المتوسطة، مما اضطره إلى الالتحاق بالمتوسطة العامة، وقد تم قبوله في متوسطة معاذ بن جبل بجيزان، وانتظم دارسا فيها مع بداية العام الدراسي 1383/1384هـ ، واقبل على دراسته الجديدة فيها بكل رغبة وحماس، بعدما استقر في السكن مع زملائه السابقين، في بيت صغير كانوا يستأجرونه في وسط البلد، ويتعاونون فيه على القيام بأمورهم المعيشية، وما اسرع ما تأقلم مع هذا الوضع الذي يعيشه لأول مرة، وكان معهم عضوا ايجابيا ناجحا، يؤدى دوره ضمن الفريق كواحد منهم، لذا اتجه بكل رغبة واهتمام إلى دراسته وتحصيله العلمي، وسرعان ما مضت الايام والاسابيع والشهور، وهو لا يحس بها، ولم يعتريه كثير من آثار الغربة والابتعاد عن الاهل، لانشغاله الكبير بدراسته وتحصيله، ثم لما يجده من تشجيع مع رفقائه في السكن، وقد مضى به العام الاول من هذا المشوار على خير ما يحب، حيث نال في نهايته التوفيق والنجاح المأمول، اضافة إلى ما اكتسبه من الدروس والتجارب العلمية والحياتية، وقد عاد في نهايته إلى اسرته بكل شوق، رافعا راسه مرتفعة معنوياته، وما إن انقضت العطلة الصيفية حتى عاد لاستكمال مشواره، ومضى به ذلك العام كسابقه، يجد ويجتهد ويثابر، ولكنه و(كما قيل): تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد اصابته قبيل الاختبارات النهائية بأيام حمى شديدة، جعلته طريح الفراش لا يقوى على مغادرته، مما اعاقه وحال دون حضوره للاختبارات في المدرسة، ولم يستطع تأديتها في الدور الثاني، واضطر إلى اعادة دراسة هذه السنة مرة اخرى، ولم يفتّ ذلك في عضده أو يثبط من عزيمته، بل اعاد الدراسة دون أن يكون لها أي تأثير سلبي على نفسه، بل ازداد بها قوة وعزيمة واصرارا، وضاعف من جهوده وتفانيه إلى أن نجح بتفوق في بقية السنوات التالية، حتى تخرج متفوقا من الكفاءة المتوسطة، في نهاية العام الدراسي 1386/1387هـ، مزهوا بشهادته المتوسطة التي يحملها.

لما تحصل على شهادة الكفاءة المتوسطة، ارتفع سقف احلامه وآماله بعد هذه المرحلة، والانسان عادة تنبني احلامه على ما لديه من القوة، وما يقف عليه من ارضية صلبة، فتتولد الاحلام وترتفع التطلعات، وكلما قويت الامكانيات وارتفع المستوى، ارتفعت واتسعت النظرة، ودوما يكون المستقبل مجهولا لكل البشر، ولكن الانسان يحلم ويؤمل ويسعى للوصول، ومنهم من يحسن التوكل على مقدر المقادير ومحقق الآمال، والمؤمن يكون في مقدمة هولاء، يعمل الاسباب ويحكم المسببات، ثم يكل تحقيقها إلى الله وحده، دون احد سواه، قال صلى الله عليه وسلم (اعقلها وتوكل)، ثم يطوع نفسه بعدها على الرضى والتسليم بما ناله منها، لأنه قد فوضه كامل امره، ورضي بما قسمه وكتبه له، قال صلى الله عليه وسلم ( والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن اصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن اصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن).

بعد تخرجه من المرحلة المتوسطة، توجه بآماله الى مدينة الرياض، وكان السفر صعبا وشاقا حينها، فالمسافات بعيدة والطرق صعبة ومتعبة، ووسائل النقل محدودة، كانت غايته في الرياض، القبول في احدى الكليات العسكرية، حيث سمع عنها ما شوقه للالتحاق بإحداها، إضافة إلى شرف العمل العسكري لخريجيها، فطموحه ان يكون احد منسوبي القطاع العسكري، في رتبة تؤهله لأن يخدم فيها بكل اقتدار، ولكن للأسف لم تكن معلوماته عن متطلبات القبول فيها مكتملة، فحضر ولم يجهز معه بعض الاوراق الثبوتية الاساسية، حيث كانت هناك اوراق ثبوتية، لا بد من تصديقها من مشايخ بلدته، ومن بعض الجهات الرسمية فيها، فكان ذلك حائلا دون قبوله النهائي في احداها، لأنه لم يستطع العودة إلى بلدته لاستكمالها، لقصر المدة وضعف الامكانيات المالية لديه، فلم يكن يملك من المال ما يساعده على السفر والعودة في الوقت المناسب، وكانت المواصلات ايضا صعبة ومحدودة، لذلك تبددت اماله وانطوت احلامه في هذا الجانب، واعتصم بإيمانه وفي التعلق الصادق بان (الخيرة فيما اختاره الله)، وبالفعل فقد كانت الخيرة فيما اختاره الله، حيث اتجه مباشرة دون تردد إلى تحقيق حلمه التالي، وتقدم بأوراقه للقبول في معهد اعداد المعلمين الثانوي، وسارت به ومعه الامور سهلة ميسرة في هذا الجانب، حيث تم قبوله طالبا في هذا المعهد الثانوي، وانتظم ضمن طلابه.

كان موقع معهد اعداد المعلمين الثانوي حينها في حي الشميسي، وهو احد احياء مدينة الرياض الراقية، وكان سكنه في البدأ مع خاله عمر بن سلمان العبدلي (رحمه الله)، الذي كان موظفا في احدى القطاعات العسكرية في الرياض، ومع بداية العام الدراسي انتقل للسكن من زملاء له قرب المعهد، تعرف عليهم في المعهد وارتاح لهم، واستقروا في هذا السكن متعاونين في تهيئة امورهم، ويذكر من هولاء الاستاذ حسين بن جابر المالكي (رحمه الله)، واثنين من احدى مراكز مدينة الطائف، وسارت معه الامور على خير ما يرام، حيث ارتاح باله وانشرح صدره، واستشعر الرضى بما هو عليه وما تحقق له، واتجه بكل عزم لتحقيق آماله، وجني النتائج الجيدة في دراسته، وفي تأهيل نفسه وزيادة تحصيلها العلمي، فكان لا يتوانى عن بذل قصارى جهده في مذاكرته، ويدأب بكل جد واجتهاد في سبيل تحقيق غاياته، وقد اضطر إلى تكييف اموره ومصروفاته على قدر ما يستلمه من مكافآت شهرية، وقد تعود على ذلك الاسلوب طول اغترابه السابق والتالي، لذا لم يواجه أي صعوبات تذكر في هذا الجانب، وقد كانت اموره تسير سلسة ميسرة، حتى مضت به الايام متتابعة والاعوام متتالية ، يحقق فيها النجاح بعد النجاح، إلى أن تخرج بحمد الله وتوفيقه من هذا المعهد الثانوي، مع نهاية العام الدراسي 1389/1390هـ.

وبعد تخرجه مؤهلا للتعليم، وانخراطه في الحياة العملية، متنقلا فيها إلى اكثر من منطقة، وعمل في اكثر من مدرسة ابتدائية، في منطقة عسير ثم في منطقة جازان، وبعد عدة سنين كان قد استقر به المطاف في بلدته فيفاء، عاوده الحنين من جديد إلى معاودة الجلوس على مقاعد الدراسة، وإلى زيادة تحصيله العلمي، والرفع من مستواه التخصصي، لذا طلب من مرجعه تفريغه ليحقق هذا الطموح، وتحققت له الموافقة على القبول في الكلية المتوسطة بجازان، في بداية العام الدراسي 1401/1402هـ ، بعد أن امضى عشر سنوات بعيدا فيها عن الدراسة، وقد تم قبوله في هذه الكلية، منتظما في قسم اللغة العربية والاجتماعيات، وهناك امضى مدة الدراسة المقررة سنتان، استطاع فيها تحقيق النجاح المطلوب، وتخرج يحمل شهادة الدبلوم في اللغة العربية والاجتماعيات، مع نهاية العام الجامعي 1402/ 1403هـ.

ولم يقنعه ما تحقق، ولكن احيانا ظروف المكان والزمان، تجبرك على القناعة بوضعك، فكان يحرص دوما على كل ما امكنه الالتحاق به من الدورات المتاحة، من البرامج التنشيطية المتخصصة في اللغة العربية، وكذلك في الادارة المدرسية، اضافة إلى بعض الدورات التنشيطية، التي كانت تقيمها ادارة التعليم، ومكاتب الاشراف التربوي.

العمل :

بعد تخرجه من معهد اعداد المعلمين الثانوي بالرياض، في نهاية العام الدراسي 1389/1390هـ، سعى لأن يكون تعيينه في مكان قريب من مقر اقامة اهله، وحصر رغبات طلب التعيين في منطقتي جازان وعسير، وقد صدر تعيينه في منطقة عسير، ولما باشر في ادارة التعليم بابها، تم توجيهه للعمل في ابتدائية قرية آل جمعة، احدى قرى قبائل بني مالك عسير، جهة المحالة شمال شرق ابها، وتبعد عن مدينة ابها ما يقارب عشرين كم، في طريق ترابي زراعي شديد الصعوبة، وكانت وسائل النقل حينها غير منتظمة، لذا اضطر للبحث عن سكن مناسب داخل القرية، وقد سارت اموره فيها على خير ما يرام، بعد أن تدبر امور اقامته ومعيشته راضيا مقتنعا، لأنه حقق في عمله النجاح الذي يرتجيه وهو المهم لديه، وقد كانت أول تجاربه الميدانية، ويفخر بانها كانت تجربة ناجحة بكل المقاييس، فأعداد الطلاب في المدرسة محدودا، لذا تمكن من اداء عمله كاملا ميسورا، واستطاع في وقت وجيز اتقان وتطبيق جميع طرق التدريس التي درسها في المعهد، وما اسرع ما اكتسب الثقة في نفسه، وتبلورت له شخصيته المستقلة كما يحب، وكون له اسلوبا ناجحا رضي عنه، ومضى به ذلك العام الاول مرتاح البال سعيدا بما تحقق، وفي نهاية العام الدراسي طلب نقله إلى مدرسة أخرى، في نفس المدينة أو قريبا منها، حيث صدر قرار نقله في العام الثاني إلى مدرسة الشرف الابتدائية، وكانت اقرب إلى ابها قليلا، لذا تمكن من السكن في مدينة ابها، والحضور إلى المدرسة يوميا بسهولة، وفي هذا العام كان قد تزوج في العطلة الصيفية، ولكنه ابقى زوجته عند اهلها في فيفاء.

وفي هذا العام زادت خبراته وثقته بنفسه، واكتسب كثيرا من التمرس والاتقان والمهارة، وما اسرع ما مضى به العام كسابقه، وفي نهايته صدرت موافقة نقله إلى داخل مدينة ابها، بناء على الحاحه في الطلب، حيث تم توجيهه إلى مدرسة ابتدائية محدثة في حي ذرى، وفيها استقر وضعه وارتاحت نفسه، ورضي بعمله في هذه المدرسة تمام الرضى، لذا سارع في البحث عن بيت مناسب في الجوار، واحضر حينها زوجته، واستقرت اوضاعه، وطابت ايامه، وزادت جمالا بوجود والده (حسن بن فرحان)، الذي يعمل في تلك الفترة في احدى الشركات في ابها، فاكتملت بذلك سعادته وهو مستقرا لديه في بيته، وعندها تفرغ بكل احاسيسه لعمله، وعاش مطمئن البال مرتاح النفس، وسارت به الايام على خير ما يرام، يزداد نجاحا في كل يوم، وتفوقا في عمله وفي حياته، وارتفعت خبراته وارتقت معنوياته.

امضي في تلك المدرسة ثلاث سنوات دراسية، سبقتها كما اسلفنا سنتان، احداهما في مدرسة قرية آل جمعة، والثانية في المدرسة الابتدائية بالشرف، ليكمل خمس سنوات في منطقة عسير، وبعد هذه السنين وقد تشبعت نفسه بالغربة، وتاقت للعودة الى بلدته فيفاء، تقدم بطلب النقل إلى منطقة جازان، حيث صدرت الموافقة على نقله في نهاية العام الدراسي 1394/1395هـ ، وبعد مباشرته في إدارة تعليم جازان، تم توجيهه للعمل في مدرسة نيد آبار الابتدائية في فيفاء، ولكنه كلف فيها بالعمل مديرا، وهنا تغيرت الأمور عليه في كل شيء، عما كان قد سار عليه والفه، فالتجربة جديدة عليه في الادارة، فاحس بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه، مع المشقة اليومية في الذهاب والعودة للمدرسة، حيث كان يقطع مشوارا يوميا ماشيا على قدميه، من بيته في النفيعة في الجبل الاعلى، إلى المدرسة في نيد ابار من الجبل الاسفل، ولا يوجد في ذلك الوقت طرق للسيارات، بل يلزمه السير على قدميه لأكثر من ساعة في الذهاب، ومثلها في الإياب، ولكنها فتوة الشباب، والرغبة القوية في العمل، جعلت كل الامور سهلة ميسورة.

كانت مدرسة نيد ابار في ذلك الوقت في اوج قوتها، وكمال فتوتها ونشاطها، تميزت بالتنافس الشديد بين طلابها، وتفاعل كامل المجتمع المحيط من حولها، فكانت تحوي طلابا من عدة قبائل مجاورة (الثويعي والعبدلي والمشنوي والحكمي)، ومازال المجتمع حينها قريب عهد بالعصبية القبلية، فكان لزاما على ادارة المدرسة استعمال الحكمة في حل المشاكل، والتشجيع على التآلف ونبذ كل العنصريات، والمبادرة إلى حل كل ما يطرأ بين الطلاب بكل حكمة وحزم.

وسارت الامور على خير ما يرام، ومضت الايام والسنوات متعاقبة، يتحقق له فيها النجاح تلو النجاح بحمد الله وتوفيقه، واستمر يعمل ويجد فيها لأكثر من ثلاث سنوات، كانت مليئة بالبذل والأعمال المثمرة، والعديد من الانشطة والفعاليات المتنوعة، والارتقاء بالمنتج على حسب المأمول، وقد بذل دون ابطاء كثيرا من الجهد والعطاء، وناله في المقابل كثير من الارهاق والاجهاد الفكري والبدني، مما انهكه واستنفد كثيرا من قوته، وجعله يسعى جادا إلى طلب النقل إلى مدرسة أخرى اقرب لسكنه، لذا تم نقله في نهاية العام الدراسي 1397/1398هـ، إلى المدرسة الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم في النفيعة, وباشر عمله فيها مع بداية العام الدراسي 1398/1399هـ، وهنا ارتاح باله وطابت نفسه واستقرت اوضاعه.

ولكن ما إن باشر في المدرسة إلا ورشحه الاستاذ حسن بن فرح (رحمه الله) ، ليكون وكيلا له في المتوسطة والثانوية، ولم يستطع التملص أو الاعتذار، بل باشر على عمله الجديد مقبلا غير متردد، وقام بكل ما اسند اليه بكل تفان واخلاص، وتناغم مع ادارة المدرسة في تفاهم تام وانسجام كامل، وتساعدا في الارتقاء بالعمل على خير وجه، وكان هذا ديدنه على مدى السنتين التاليتين، إلى أن تم تفريغه بعدهما لإكمال دراسته، حيث تم قبوله منتظما في الكلية المتوسطة بجازان، بناء على طلبه ورغبته.

كان تفريغه للدراسة في نهاية العام الدراسي1400/1401هـ، وتم قبوله في الكلية المتوسطة بجازان، في (قسم اللغة العربية والاجتماعيات)، واقبل مع بداية العام بكل شوق إلى مقاعد الدراسة، بعد انقطاع عنها دام لعشر سنوات كاملة، كانت قد تغيرت فيها امور واختلفت ظروف، سواء شخصية أو نفسية أو في النمط العام، فهو اصبح ذو اسرة ومسؤوليات واعباء اجتماعية، وتغيرت كثير من اساليب ومناهج وطرق التدريس، ولكنه سرعان ما طوع ظروفه وتغلب على كثير من المعوقات، واستطاع اعادة برمجة نفسه من جديد، واقبل يخوض التجربة بكل نجاح، فكانت الرغبة والعزيمة والاصرار سلاحه وعدته، جعلت امامه من كل صعب سهلا ميسورا، حتى مضت به هاتين السنتين الدراسيتين، وقد حقق فيهما ما يصبو اليه من النجاح.

وعاد بعد هذه الفترة المستقطعة المباركة، حاملا دبلوم اللغة العربية والاجتماعيات، ليعود من جديد ليمارس مهام عمله المعتادة، ولكن في عمله الاساسي التدريس، معلما في ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم بالنفيعة، وتجنب العمل في أي عمل اداري، متفرغا لعمله الذي يحبه ويميل اليه، ويؤدي ما يوكل إليه من مهام وانشطة في هذا الجانب، والسنين تمضي عجلى سريعة متعاقبة، وتوالت ليصل عددها إلى عشرين سنة ، حيث انتقل بعدها في بداية العام الدراسي 1423/1424هـ، إلى مدرسة العدوين الابتدائية، وكانت تعتبر من اكبر المدارس وانشطها، واستمر يعمل فيها على نهجه ومساره الذي لا يتغير، إلى أن اختتم تطوافه الرسمي فيها، مع نهاية العام الدراسي 1427/1428هـ، بعد بلوغه سن التقاعد النظامية (60) سنة، وبعد أن بلغت سنوات خدماته ما يقارب (37) سنة، كانت عامرة بالعمل الجاد الدؤوب، والذكريات الطيبة الجميلة، وتخرجت اثنائها من تحت يده اجيالا واجيالا، وصل كثير منهم إلى اعلى المراتب والدرجات، نسال الله له الثواب والاجر، ونساله سبحانه ان يطيل في عمره على ما يحبه ويرضاه.

ولم يكن نشاطه قاصر على العمل الرسمي فقط، بل كانت له اضافة إلى عمله الرسمي معلما واداريا، العديد من المساهمات النافعة في مجالات الحياة المتعددة، وكثير من المشاركات الايجابية في الحياة الاجتماعية، وكان مما شارك فيه العمل في لجنة التعداد السكاني العامة في عام 1413هـ، وله ايضا العديد من الادوار الاجتماعية، داخل اسرته وعلى نطاق مجتمعه.

وله بعض الهوايات النافعة، كان يمارسها في اوقات فراغه، ومن اهمها واحبها إليه العمل في الزراعة، فكانت مهنة قد تجذرت في كيانه منذو طفولته، عندما كان يشاركا اباه في عمله الروتيني داخل مزرعته الصغيرة، لذلك كانت وما زالت من امتع الاعمال وافضلها إلى نفسه، فكان وهو يعمل في الحقل يحرث ويقلع، أو يتابع الزرع ويتلذذ بمتابعة السنابل حتى يكتمل نضجها، فيصرف في ذلك اجمل اوقاته وامتعها، لا يمل ولا يشبع، فلما تقاعد من وظيفته الرسمية، كانت من امتع اوقاته وممارساته هي في الزراعة، حيث وهبها معظم وقته، سواء في مزرعته الصغيرة في فيفاء، أو في مزارعه الكبيرة التي تملكها في تهامة، بارك الله له في اوقاته وعلمه وعمله، وفي حياته وذريته، ووفقه إلى ما يحبه ويرضاه، وختم لنا وله بالصالحات ، انه سبحانه سميع مجيب.

حياته الاجتماعية :

تزوج وعدد، وله منهن عدد من الاولاد والاحفاد، بارك الله فيهم ونفع بهم، وذلك على النحو التالي:

الزوجات:

الاولى : مريم بنت حسن حسين ال مقنع الابياتي حفظها الله

الثانية : فاطمة بنت سلمان يحيى الداثري حفظها الله

وله منهما عدد من الابناء على النحو التالي:

عبد الرحمن يعمل عسكريا، ومتزوج ولديه اولاد. محمد يعمل عسكريا، ومتزوج ولديه اولاد. عبد الله يعمل عسكريا، ومتزوج ولديه اولاد. علي يعمل عسكريا، ومتزوج ولديه اولاد. عمر يدرس في جامعة جازان كلية العلوم. ابراهيم يعمل معلما، تخصص لغة انجليزية، متزوج. سلمان يدرس في جامعة جازان كلية العلوم. حسن يعمل في شركة حديد بيش، خريج كلية التقنية. عبد اللطيف يدرس في كلية التقنية. خالد يدرس في كلية التقنية. احمد يعمل عسكريا بحريا، ومتزوج ولديه اولاد. ليلى تعمل معلمة، ومتزوجة ولديها اولاد. عائشة ربة بيت، متزوجة ولديها اولاد. جميلة طالبة في المرحلة الثانوية. زينب طالبة في المرحلة المتوسطة.

بارك الله فيهم، ونفع بهم، وجعلهم قرة عين لوالديهم، وامتداد بر وصلاح لهم.

اننا عندما نبرز مثل هولاء القدوات، فإنما هو من باب الافتخار بهم، لأنهم يمثلون مجتمعا راقيا، ولنشكر لهم جميل ما قدموا وما بذلوا، ولنرفعهم اعلاما قدوات لأجيالنا الصاعدة، الذين يعيشون اليوم بفضل الله وتوفيقه ظروفا احسن بكثير، مما كان عليه هولاء الرواد، ثم نسعى إلى تسجيل سيرهم لتبقى للتاريخ، علامات مضيئة على طريقنا الطويل، وتدليل على قصة مجتمع متحضر، لا ينكر ولا يتنكر لكل صاحب جميل فيه، ولكل صاحب مشاركة راقية في بنائه.

اللهم ادم علينا ما نحن فيه من امن وامان وازدهار ورغد عيش، واحفظ لنا ولاة امرنا موفقين مسددين، واحفظ لنا وحدتنا وعزتنا وقوة تمسكنا بديننا ومعتقدنا السليم، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محبكم/ عبدالله بن علي قاسم آل طارش الفيفي

ابو جمال في 3/1/1439هـ