بالصور .. أهالي محافظة فيفاء يحتفلون في ذكرى الوطن 87

احتفل أهالي محافظة فيفاء مساء أمس بذكرى اليوم الوطني للمملكة 87 في حفل أقيم في ساحة البلدية للاحتفالات ونظمه بلدية فيفاء بمشاركة الإدارات الأخرى , الحكومية والأهلية .

ورعى الحفل محافظ فيفاء المكلف الأستاذ عبدالله الظافري وشيخ شمل فيفاء بالإنابة الشيخ حسين الفيفي بحضور رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف ومحافظ هروب الأستاذ أحمد الفيفي ورئيس بلدية أحد المسارحة المهندس سليمان الفيفي ورئيس بلدية الريث الأستاذ مفرح الفيفي ومدير شرطة فيفاء الرائد علي القحطاني ومدير الدفاع المدني بفيفاء الرائد سلمان الفيفي ومدير مستشفى فيفاء أحمد مسعود وكافة مدراء ورؤساء الإدارات الحكومية والأهلية في فيفاء ومشايخ القبائل والأعيان والأهالي .

حيث تواجد الأهالي من العصر وقامت البلدية بتوزيع الوشاحات والأعلام كما أقام مكتب التعليم المرسم الحر وأقامت لجنة التنمية مسابقة وطنية وقام مستشفى فيفاء بحملة تبرع بالدم تحت شعار دمي لوطني .

وبعد وصول سعادة محافظ فيفاء دشن أكبر علم للمملكة بالمحافظة على لوحة جدارية في فيفاء الذي نفذه مكتب التعليم في مقر الاحتفال بالشراكة مع بلدية فيفاء.

ثم زار جناح المرسم الحر وشاهد أعمال الطلاب وكذلك زار جناح مسابقة اليوم الوطني ثم توجه لموقع الحفل الخطابي .

حيث استهل الحفل بالسلام الملكي ثم آيات من الذكر الحكيم وقدم الحفل الأستاذ محمد حسن الفيفي واشتمل الحفل الخطابي على كلمة الجهة المنظمة للاحتفال بلدية فيفاء ألقاها رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف وكلمة أهالي فيفاء ألقاها بالنيابة مدير مكتب التعليم يحيى الفيفي كم ألقى الشاعر فرحان الفيفي قصيدة وطنية فصحى ثم أبى الشاعر اليمني محمود الضامري إلا أن يشارك فيفاء احتفالهم ويشارك بقصيدة شعرية لقيت إعجاب الحضور كما واصل الحفل فعالياته بكلمة حروف عن الوطن قدمها الدكتور سلمان الفيفي ثم قدم طفلين من أبناء فيفاء فيفاء مشهد وطني بعدها شاهد الحضور أوبريت وطني للمنشدين أسعد الفيفي وبسام الفيفي وعبدالله المالكي يشاركهم الفرقة الشعبية لفيفاء حيث تفاعل الحضور مع كلمات حب الوطن وشاركوهم هذه الفرحة .

كما ألقى سلطان الفيفي قصيدة وطنية نبطية وقدم مجموعة من الطلاب مسيرة طلابية .

ثم ألقى محافظ فيفاء كلمة عن هذه المناسبة .

أعلن بعدها الفائزين بالمسابقة الوطنية التي أقامتها اللجنة في مقر الحفل وتم السحب على 5 فائزين .

كما أعلن أيضا مكتب التعليم الفائز في المرسم الحر .

وفي نهاية الحفل قامت بلدية فيفاء الجهة المنظمة بتكريم الجاليات اليمنية الحاضرة وتكريم مشايخ قبائل فيفاء والجهات الحكومية المشاركة في الحفل وكذلك اللجان العاملة وأعضاء كشافة التعليم وجوالة لجنة التنمية .

ثم قدمت البلدية أيضا هدية تذكارية لمحافظ فيفاء وأخرى لشيخ شمل فيفاء .

وفي الختام استمرت الفنون الشعبية التي يتغنى فيها الشعراء والأهالي بحبهم للوطن .