الشيخ :محمد بن جبران معيّدي رحمه الله صفحات من علمه وكرمه وأخلاقه ..

فجعنا بعد ظهر اليوم السبت الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة لهذا العام 1438هــ بوفاة فضيلة الشيخ محمد بن جبران بن عيسى معيدي رحمه الله تعالى بعد مرضٍ عانى منه قرابة شهر كامل نُقل على إثره إلى مستشفى الملك فهد بجازان واستمر به المرض واشتد إلى أن وافاه الأجل رحمه الله.

وكنا قد سعينا عدة مرات في نقله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ولكن وافته المنية قبل اكتمال إجراءات النقل (ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون).

وقد كنتُ زرته في المستشفى رحمه الله وكان يتحدث بصعوبة وسمعته يوصي عدة وصايا لأبنائه وإخوانه ومحبيه بمزيد من الاهتمام بنشر علم أبيه العلامة الفرضي الجليل جبران بن عيسى معيدي رحمه الله الذي رحل عنا العام الماضي في الثالث عشر من شهر ربيع الأول عام 1437هــ.

ولما وافاني أخوه الشيخ الأديب يحيى معيدي بالخبر ظهر اليوم كان كالصاعقة وهو فاجعة بكل المقاييس؛ ولكن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجلٍ مسمى وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الشيخ محمد بن جبران معيدي كان من أهل العلم الحريصين على التلقي والطلب إلى آخر عمره، وهو من مواليد عام 1375هــ حيث إنه الابن الأكبر لشيخنا جبران معيدي رحمه الله.

كان رحمه الله الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة أحد المسارحة، وقد تقاعد منها قبل سنوات عديدة، وتفرغ أكثر، واهتم بنشر علم والده واستقبال تلاميذه القادمين لطلب العلم على والده فرحمه الله وجزاه خير الجزاء وأثابه الثواب الجزيل على ما قدم، وما زال منزله رحباً للزائرين.

لقد كان يغمرنا بطيب أخلاقه وكرمه وحفاوة استقباله عندما نزوره في منزله بقرية (الحوراني) الواقعة مطلع أحد المسارحة.

كما كان يتحفنا بالكثير من علم والدنا الشيخ جبران معيدي رحمه الله في مجلسه مع تبسطٍ دائمٍ وكرم ضيافة ووفاء منقطع النظير لتلاميذ والده رحمه الله تعالى.

كما كان يستقبل الكثير من زوار منطقة جازان الحريصين على الاضطلاع بعلماء المنطقة والتعرف على مناشطها وسير الحركة العلمية والدعوية فيها.

كما كان واسع المعرفة والاطلاع كثير الأصحاب والخلان من شتى مناطق المملكة رحمه الله لأن الأرواح جنودٌ مجندة ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف كما في الحديث المتفق على صحته.

وكنا نجد منه رحمه الله التشجيع الكبير على نشر علم والده وقد فرح بطباعة (منظومة الفرائض) التي قُرئت على شيخنا جبران معيدي رحمه الله وشجع بعدها على ظهور كتاب آخر وهو (سيرة الشيخ العلامة الفرضي جبران بن عيسى معيدي رحمه الله تعالى ونبذة عن فقهه وعلمه وأدبه) والذي كان مشفوعاً بكتاب آخر هو (منظومة الديات والشجاج) المسماة: (طي الفجاج بنظم أحكام الديات والأروش والشجاج على قضاء شيخنا جبران معيّدي رحمه الله طبقاً لما في الزاد والمنهاج) كما حرص على تزويدي بمعجم لقائمة شيوخ والده رحمه الله وتلاميذه وكان قد أعد لي خطاباً فيه قائمة من طلاب والده القدامى الذي درسوا عليه أيام الداعية القرعاوي رحمه الله سواءٌ كانوا في منطقة جازان أو نجران وضواحيهما.

كما أفادني بعدة معلومات مهمة عن والده دونتها في كتاب السيرة المشار إليه، ومن ذلك ما يلي:

1ـ أن للوالد رحمه الله عدداً من الطلاب الذين لم يُذكروا في السير الذاتية المختصرة.

2ـ أن له عدداً من القصائد الخطية التي لم تظهر ومنها: قصيدته في رثاء الملك فيصل رحمه الله بقصيدة ومطلعها: (يوم الثلاثا من ربيع الأول) وله في الإخوانيات، وغير ذلك.

3ـ قصة حدثني بها الشيخ محمد معيدي رحمه الله نقلاً عن أخيه إبراهيم يقول: صلى والدي الفجر وبقي يذكر به إلى الضحى ولم يكن يأكل كثيراً، وإنما يشرب ماء زمزم وقليلاً من العسل فطلب شيئا من ذلك فأعطوه، ثم قال: سأصلي، فقال ابنه إبراهيم: قد صليتَ الفجرَ يا أبي وسوف نصلي الظهر جماعة إن شاء الله، فقال: سأصلي الآن ثم طلب منه تحويله على جنبه الأيمن ففعل ولم ينتبه له إلا وهو يقول: (لا إله إلا الله) ولقي ربه على هذه الكلمة.

رحمه الله رحمةً واسعة.

قال ابنه الشيخ محمد: لو صلّى للقي ربه وهو يصلي وإن لم يحن وقتُ الظهر فتكون نافلة أو ضحى.

قلتُ: نعم والأعمال بالنيات والخواتيم فما دام كان عازماً على الصلاة فقد يؤجر على النية أكثر من العمل ونسأل الله تعالى من فضله.

4ـ حدثني الشيخ محمد معيدي رحمه الله قال: إن الشيخ زيد المدخلي وعواجي مهجري رحمهما الله وجماعة من طلبة العلم زاروا والدي الشيخ جبران معيدي رحمه الله في منزله بقرية “أبو العشرة” قبل انتقاله لقرية “أبو سبيلة” فقال لي الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: “والدك عالمٌ كبيرٌ ولكنه مغمورٌ ومدفونٌ لم يظهر!”

5ـ أفاد الشيخ محمد معيدي رحمه الله أن والده الشيخ جبران معيدي رحمه الله جرت بينه وبين الشيخ أحمد بشير معافا مساجلات ومطارحات شعرية، وبعضها مدون ومكتوب في الديوان المخطوط الذي سيرى النور قريبا إن شاء الله، وأنه كان وفياً للشيخ أحمد بشير معافا ويزوره باستمرار براء بصديق والده رحمهما الله تعالى.

6ـ أفاد الشيخ محمد معيدي رحمه الله أن والده كان يكتب الكثير من المواضع والغريب المحلي في المنطقة فاستفاد منه العقيلي رحمه الله وذكر كثيرا من ذلك في معجمه.

7ـ أفادني الشيخ محمد معيّدي رحمه الله أنه كتب قصيدة في التعدد وفوائده يعارض فيها الأعرابي الذي يقول:

تزوجت اثنتين لفرْط جهلي *** بما يشقى به زوجُ اثنتين.

فهذه جملٌ مهمة مما أفادني به، وقد أودعتها في الكتاب المذكور، وهناك المزيد منها، فرحمه الله رحمةً واسعة.

وكان الشيخ محمد معيدي رحمه الله يبذل الكثير من المال في سبيل نشر علم والده الشيخ جبران بن عيسى معيدي رحمهما الله تعالى، وجمعنا بهما في رحمته إنه سميع مجيب، والحمد لله على قضائه وقدره، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

قاله وكتبه الفقير إلى ربه:

جبران بن سلمان سحّاري

السبت ٢٥ / ١٢ / ١٤٣٨هــ.