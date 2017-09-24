وزارة الثقافة والإعلام تحتفي باليوم الوطني بجمعية الثقافة والفنون بمحافظة جدة

احتفلت وزارة الثقافة والإعلام باليوم الوطني المقامة في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة وسط حضور جماهيري كبير وبمشاركة عدد من ذوي الإحتياجات الخاصة الذين عبروا عن فرحتهم بهذا الإحتفال الذي يجمل إسم الوطن المملكة العربية السعودية، موجهين الدعوات الخالصة بأن يحفظ الله القيادة الرشيدة خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السموالملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – وإلى مقام وزارة الثقافة والاعلام معالي الوزير الدكتور / عواد العواد – حيث بدأ الحفل بمشاركة فرقةشباب الرياحين بأداءالعرضة السعودية ، وشاركت فرقة الفنون الشعبية بالجمعية بتقديم الألوان والفنون الشعبية الحجازية، لعبة المزمار وبعض المجسات والموالات التي قدمها المنشد / فيصل لبان – في حب الوطن،

وتخلل الحفل العديد من الفقرات المتنوعة حيث شارك لجنة مسرح الطفل بتقديم أوبريت وطني بعنوان :( وطني أنا) – من تأليف وإخراج الأستاذة / سميرة مداح – ومشاركة كل من : غيداء الحربي ونور شريف الصبان ورنيم طلال الهوساوي ورقية طلال الهوساوي وفرح علي الشمراني ولمار غفوري- تلحين الأوبريت الأستاذ /تركي باعماش – كما تخلل الحفل تقديم أمسية شعرية للشاعر /ضياء خوجة – الذي داعب الوطن بأبيات شعرية لكثير من القصائد التي كتبها وتعبر عن حبه للوطن وأجمل القصائد التي قيلت في الوطن،

وواصلت جمعية الثقافة والفنون بجدة البرنامج المعد لهذه المناسبة بالحفل الغنائي الذي جمع أربعة من المطربين تغنوا بالوطن احتفالا باليوم الوطني وعبروا عن حبهم وفداءهم لهذا الوطن من خلال الفن ، حيث شارك المطرب والملحن / خالد الجوهر – مع المطرب/عبدالرحمن عبدالله (دويتوا ) بأغنية(عاش سلمان) – لا واغنية( يالله ياعواد) وأغنية (يارب) وشارك المطرب/ عبدالرحمن عبدالله-بأغنية (مجبور) واغنية( ياغايبة) واغنية (عشقت الليل) – كما شارك المطرب الشاب/ غسان عبدالله- بأغنية (مملكتنا) واغنية (مالي أراها) واغنية(لما انت ماتقدر).

واختتم الحفل الغنائي بمشاركة المطرب الشاب /حمادة الشوكي بأغنية (انت ملك) واغنية (ماجبرتك) واغنية (انتحل شخصيتك).

من جهتة عبر مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة الدكتور / عمر الجاسر – عن سعادته بهذا الإحتفال واختيار وزارة الثقافة والإعلام مقر الجمعية للإحتفال باليوم الوطني، ووجه تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز – وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – وإلى معالي وزير الثقافة والإعلام / د.عواد العواد – وإلى كل مواطن ومواطنة سعودية، سائلا المولى أن يحفظ القيادة الرشيدة، ويديم الأمن والإستقرار للوطن الغالي .

وأكد في كلمته أن هذا الإحتفال هو الإحتفال بانجازات المملكة ونهضتها عبر العصور الماضية، وأن الوطن تلك البقعة التي ننتمي إليها وتنتمي إلينا ، وبالفن والثقافة نقف في وجه أعداء الوطن ( فداء للوطن) وأن الجمعية ستقدم خلال اليومين فقرات متنوعة وأنشطة عديدة كورشة ( للفن التشكيلي – ورسم الكاريكاتير) – ومعرضا آخرا للفن ( الفوتوغرافي) يعرض إنجازات ونهضة البلاد .

وشكر د.الجاسر – وزارة الثقافة والإعلام وجميع الفنانين والمثقفين والعاملين بالجمعية على الجهود الملموسة في تنظيم حفل اليوم الوطني بمقر الجمعية .