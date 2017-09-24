المجلس المحلي بمحافظة فيفاء يهنئ القيادة والشعب

يسر اعضاء المجلس المحلي بمحافظة فيفاء أن نرفع التهاني والتبريكات لمولاي خاد الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ، والى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ، والى صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ال سعود امير منطقة جازان ، والى نائبه صاحب الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ال سعود حفظهم جميعا و الشعب السعودي الوفي .

وذلك بمناسبة ليوم الوطني(87) للمملكتنا الحبيبة يوم الوحدة والبناء والرخاء.

وأشار عضو المجلس الأستاذ/ جبر يحيى الفيفي قائلا :

نشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي نعيشها بأمن وامان ولم نشعر باي شيء علما ان الدولة تخوض حرب على الحدود والتصدي للاعداء من الداخل ونحن نعيش بكل اطمئنان ولله الحمد .

نسأل الله ان يديم علينا الامن والامان تحت ضل حكومتنا الرشيدة وان ينصر جنودنا المرابطين على حدود المملكة كما ينصر امننا من الداخل للتصدي لما يحاك لامن هذا البلد الغالي على قلب كل مواطن سعودي ومقيم .

أعضاء المجلس المحلي بمحافظة فيفاء