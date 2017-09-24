رئيس مركز ريم بالدرب يهنئالقيادة بمناسبة اليوم الوطني المجيد  

رفع رئيس مركز ريم بالدرب الاستاذ احمد بن جابر العقدي اطيب التهاني والتبريك بمناسبة اليوم الوطني المجيد السابع والثمانين

لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الامين وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز

ولصاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبد العزيز اميرمنطقة جازان ولصاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب امير منطقة جازان

وللابطال المرابطين على حدود الوطن ،، رافعا التهنئه باسمه ونيابة عن كافة اهالي ومشايخ واعيان مركز ريم ،،

واكد رئيس مركز ريم ان هذا اليوم الاغر نستلهم فيه ذكرى المؤسس العظيم جلالة المغفور له باذن الله الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن ال سعود الذي نعيش اليوم ثمرة جهودة وملاحمه البطولية التي وحدت بامر الله كل ذلك الشتات والتناحر واوقفت تصارع القوى على ترابه ليبدد الظلمات ويزيل البدع والخرافات ويعيد الناس نماءً وازدهارا وامناً واستقرار

واستطرد قائلا ياتي هذا اليوم والمملكة تؤكد عبر مواقفها العظيمة واللافته محلياً واقليمياً ودولياً انها العمق الاستراتيجي للعالم العربي والاسلامي ومنارة سامقة الضياء وارفة الظِلال بامتداد الارض والانسان وعبر جغرافية الطين والماء و داعماً قوياً ومؤثراً لاستقرار العالم

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وفي الختام سئل الله ان يديم على هذا الوطن امنه واستقراره في ظل قيادتنا الحكيمة وان ينصر جنودنا الابطال المرابطين على حدودنا

الذين يسجلون اروع الانتصارات ويقفون سداً منيعا في وجه كل من يريد شرا بهذا الوطن او النيل من سيادة ترابة وامن مقدساته ومواطنيه .