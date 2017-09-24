عاجل: تعليم جازان يعلق الدراسة لمدة اسبوع | فيفاء أون لاين
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

عاجل: تعليم جازان يعلق الدراسة لمدة اسبوع

عاجل: تعليم جازان يعلق الدراسة لمدة اسبوع
فيفاء أون لاين ـ جازان

تعليم جازان يقرر تعليق الدراسة الأسبوع الحالي بجميع مدارس العارضة ما عدا مدارس إسكان الروان لتهيئتها وفق خطة توأمة جديدة.

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