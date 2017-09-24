الرئيسية › أخبار التعليم عاجل: تعليم جازان يعلق الدراسة لمدة اسبوع 11:39 ص, 4 محرّم 1439 هـ - 24 سبتمبر 2017 م فيفاء أون لاين ـ جازان Tweetتعليم جازان يقرر تعليق الدراسة الأسبوع الحالي بجميع مدارس العارضة ما عدا مدارس إسكان الروان لتهيئتها وفق خطة توأمة جديدة.شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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