رؤية وطن ، ذكرى ال 87  

بمناسبة الذكرى السابعةوالثمانون رؤية وطن (اليوم الوطني) نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وإلى ولي عهده الأمين، وإلى جنودنا المرابطين على ثغور بلادنا وميادينها وجميع منسوبي القطاعات العسكرية والمدنية وأبناء هذا الشعب الكريم كافة سائلا المولى أن يديم علينا مانحن فيه من النعم العظيمة في ظل هذه القيادة الرشيدة وفقها الله ورعاها

دام عزك يا وطن

ذكرى بها الرأس شامخ والمعاني تصوب

ذكرى ل وحدة وطن تاج(ن) على روسنا

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ذكرى على امجادها تنبض عروق القلوب

سعداً بماضي الحضارة وحاضر بلادنا

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ذكرى وأيامها البيضاء تضيئ الدروب

ب أمن(ن) وأمان سلامه شمس وجداننا

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فليرحم الله أخو نورة اللبيب الخَطوب

مرسي رواسي الحكم وراسم خطوطنا

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ملك ومن بعده ملوك أقاموا الوجوب

وشيدوا ما بناه ؛؛؛ ؛؛ وطوروا أرضنا

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سعود والفيصل وخالد وكل محسوب

والفهد وانعم وعبدالله ؛؛ هم اعلامنا

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صمود يوم الشدايد كل ذوب(ن)يذوب

حكمة وروية وعدل(ن)من رضى ربنا

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واليوم سلمان سلمان الوطن والشعوب

ندين له ب الولاء ؛ والبيعة في اعناقنا

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ثم لولي العهد شبل الأسد من ينوب

نجدد البيعة شرعاً ؛ ؛؛؛ وحدة صفنا

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من الفيافي الشمم ومن حدود الجنوب

ومن البوادي ؛ ؛؛ وحضرُ ساق جازاننا

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نقولها ف الملأ ف الشارقة والغروب

إنا على السمع ؛؛ ؛ والطاعة مع أميرنا

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جيزان شطآنها ؛؛ والراسيات الصلوب

ورجالها الصادقة درع( ن) مع جنودنا

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وكلنا حزم واحد حين تشب النشوب

نحيا حياة الشرف ونموت على ديننا

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لسنا دعاة الحرب ؛؛ لكننا ف الحروب

لنصرة الدين نكسر ؛؛ ؛؛ شوكة أعداءنا

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وب السياسة نخلخل كل عقل كذوب

حروفهم تحترق على روس أقلامنا

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تآمروا ف اهلكتهم ؛؛ عاتيات الذنوب

فأصبحوا بين هوان الذِّل والمسكنا

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دارت عليهم رحى الأيام من كل صوب

حتى أنطحن حبهم وصار ف المعجنا

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هذا جزا من يخون العهد ما لم يتوب

وإن تاب فالله يصلح حال من أحسنا

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ياابن الوطن كن فطن فرأسك وامجنوب

كلاهمُ في جسد عايش في حلم المنا

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عاش الملك للكيان اللي قطن ف القلوب

عاش العلَم والضمير الحيّ صِلة وصلنا

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يا الله يا منزل الغيث ومجلِي الكروب

إحفظ وطنّا ؛ ؛ ؛ وحماة الدين وا أمننا

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نثري حروفي وشعريَ الدؤوب الطروب

في حق هذا الوطن ؛؛ يا قلَّ ما قُلت أنا

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بقلم أبوعبدالله

سليمان حسين صبحان

الداثري الفيفي في 1439/1/3هجرية​