**العقد الفريــــــــــــد** | فيفاء أون لاين
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

**العقد الفريــــــــــــد**

**العقد الفريــــــــــــد**
شعر: عبدالرحمن يحيى الفيفي
يا عنيدي عاطني جزل القصايـــــــــد
         و انظم  العقد  الفريــــــــــــــــــــــــــد
من بحور الشعر ناولني العصــــــــــاره
في وطن عيده  علينا  اليوم  عايـــــد
         موئل المجد التليـــــــــــــــــــــــــــــــد
مهبطن للوحي مشعل للحضـــــــــــاره
ياوطنا حرزك شعبن و قايــــــــــــــــــد
         احفاد  عنتر و الوليـــــــــــــــــــــــــــــد
لاجل عينك كلنا رهن الإشـــــــــــــــاره
صفنا مرصوص ما فينا محايـــــــــــــد
         من  لوحدتنا  يريــــــــــــــــــــــــــــــــد
نصرمه من دون ما نصلي استخــــــاره

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