العقد الفريــــــــــــد**

يا عنيدي عاطني جزل القصايـــــــــد
و انظم العقد الفريـــــــــــــــــــــــــ
ـد
من بحور الشعر ناولني العصــــــــــاره
في وطن عيده علينا اليوم عايـــــد
موئل المجد التليـــــــــــــــــــــــــ
ــــــد
مهبطن للوحي مشعل للحضـــــــــــاره
ياوطنا حرزك شعبن و قايــــــــــــــــــد
احفاد عنتر و الوليـــــــــــــــــــــــــ
ــــد
لاجل عينك كلنا رهن الإشـــــــــــــــاره
صفنا مرصوص ما فينا محايـــــــــــــد
من لوحدتنا يريـــــــــــــــــــــــــــ
ـــــد
نصرمه من دون ما نصلي استخــــــاره
التعليقات (٠) اضف تعليق