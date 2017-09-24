رئيس بلدية فيفاء: توحيد المملكه ملحمة عظيمة نفخر ونعتز بها

رفع رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف أسمى التهاني وصادق التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي العزيز بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانون للمملكة العربية السعودية.

وقال : إن اليوم الوطني مناسبة عزيزة وغالية على قلوبنا جميعا تجمعنا على حب ووفاء تتكرر كل عام نتذكر فيها ملحمة عظيمة يحق لنا أن نفرح ونبتهج ونسعد ونفخر بحكومتنا الرشيدة ووطننا الغالي وبإنجازاته التي تسير قدما منذ أن وحد الله هذه البلاد على يد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه .

ليتعاقب أبناؤه البررة من بعده

وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ملك الحزم والعزم في خطوات حكيمة وجبارة إلى الرقي بهذه البلاد بين الأمم حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في الوقت الحاضر من تطور وإزدهار في كافة المجالات وما ستحققه في المستقبل بإذن الله في رؤية وطن 2030 .

داعيا الله أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالعون والتوفيق وأن يحفظ لهذا البلد أمنه وأمانه ويديم عليه قيادته الرشيدة.