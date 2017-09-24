محافظ فيفاء المكلف : اليوم الوطني يعزز الأنتماء الوطني

رفع محافظ فيفاء المكلف الأستاذ/ عبد الله الظافري أسمى ايات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، ولكافة الشعب السعودي بذكرى اليوم الوطني ال 87 للمملكة.

وأوضح أن اليوم الوطني ذكرى غالية ومناسبة يذكر الجميع تأسيس هذه البلاد على يد الملك عبدالعزيز، وسير أبنائه الكرام على نهجه في رفع راية التوحيد خفاقة، مشيرا إلى أن المواطن السعودي يشعر بالفخر والاعتزاز لانتمائه لبلد الحرمين الشريفين، مهبط الرسالة، مضيفا إلى أن الوطن يخطو خطوات ثابتة نحو التطوير والبناء، وأن الذكرى السنوية تجسد معاني الولاء والانتماء، والتلاحم بين الشعب والقيادة، مؤكدا إلى أنهم يعيشون هذه المناسبة بكل فخر واعتزاز، والعمل على خدمة الوطن، والمحافظة على مكتسباته، للوصول به إلى أعلى درجات التقدم في كافة الميادين، سائلا الله أن يحفظ قادة هذه البلاد، وأن ينصر الجنود المرابطين بالحدود، ويرحم الشهداء ويشفي المصابين ويديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا الغالية.