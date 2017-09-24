أ. نعمه بجوي :ربط الناشئ بكتاب الله والسنة النبوية علماً وعملاً هي الأساس لمحاصرة كل انحراف.

نفذ منسقة التوعيه الفكرية حصانه بمجمع مدارس الجاضع للبنات برنامج مجلة حصانة “وطن السلام” للطالبات .

ويهدف برنامج مجلة “حصانة ” غرس حب الوطن والولاء في نفوس الطالبات وبينت من خلال عرض مجلة وطن السلام إن الوطن كلمة بسيطة وحروفها قليلة، ولكنّها تحمل معاني عظيمة وكثيرة نعجز عن حصرها، فهو هويتنا التي نحملها ونفتخر بها، وهو المكان الذي نلجأ له ونحس بالأمان، هو الحضن الدافئ الذي يجمعنا معناً، وهو نعمة من الله أنعمها علينا، فيجب علينا أن نحميه وندافع عنه ونفديه بروحنا وأغلى ما نملك ونعمل كـ يدٍ واحدة لبقاءه آمناً وصامداً

وأضافت ‏منسقة التوعية الفكرية أ. نعمه بجوي

ان ربط الناشئ بكتاب الله والسنة النبوية علماً وعملاً هي الأساس لمحاصرة كل انحراف .

ومن ثم قامت بعرض مجلة حصانة وشرحها بطريقة مبسطة، كما تضمن البرنامج بعض العروض والرسومات الجدارية والمسابقات المتنوعة التي شاركن فيها الطالبات

وذلك بإشراف وتوجيه قائدة المدرسة الأستاذة : حنان السهلي .