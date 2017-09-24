عاجل: عاصفة رعدية تتسبب في انهيار مسرح الأحتفالات بجازان | فيفاء أون لاين
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا
عاجل | عاجل: عاصفة رعدية تتسبب في انهيار مسرح الأحتفالات بجازان
# | قصيدة “قائد الأمة” بمناسبة اليوم الوطني السعودي 87 || للشاعر : يَحْيَى الفَيفِي ||

من فضل الله لايوجد أي اصابات بشرية

عاجل: عاصفة رعدية تتسبب في انهيار مسرح الأحتفالات بجازان

عاجل: عاصفة رعدية تتسبب في انهيار مسرح الأحتفالات بجازان
فيفاء أون لاين - متابعة

اعلنت اللجنة المنظمة لحفل جازان بمناسبة اليوم الوطني والذي يرعاه أمير منطقة جازان بالنيابة محمد بن عبدالعزيز وتنظمه أمانة جازان، تأجيل الحفل الذي كان مقررا اقامته مساء اليوم (الأحد) بعد أن ضربت عاصفة رعدية مدينة جازان مما أدى إلى سقوط المسرح الخاص المعد للحفل بالمدينة الرياضية بعد صلاة المغرب مباشرة .

فيما باشر الدفاع المدني المتواجد في الموقع المكان وتم إخلاء الاستاد من الجماهير المتواجدة، وباشرت الجهات الأمنية المكان، ولم يسفر سقوطه عن أي اصابات، بينما حدثت أضرار كبيرة في المعدات والتجهيزات الخاصة بالمسرح، ولم يصدر حتى اللحظة أي تصريح من اللجان المنظمة عدا إبلاغ الجماهير بتأجيل الحفل الى وقت لاحق .

 

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