بنده تحتفل باليوم الوطني الـ ( 87 ) للمملكة بأكبر عرض استعراضي

كعادتها كل عام وبمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة، احتفلت شركة بنده للتجزئة مع عملائها هذا العام باليوم الوطني تحت شعار ” السعودية فخرنا و عشقنا ” باكبر عرض استعراضي بالبالونات “قافلة الوطن” في مدينة الملك عبد الله الاقتصاديه يوم السبت 3 محرم 1439هـ الموافق 23 سبتمبر 2017مـ ، كما اقامت العديد من الفعاليات و الأنشطة للكبار و الصغار في العديد من فروع هايبربنده في مختلف مناطق المملكة شملت العديد من المسابقات و الأنشطة الثقافيه و التاريخيه عن المملكه و تم توزيع الهدايا لجميع المشاركين، بالإضافة إلى العروض الترويجية المميزة لعملاء بنده ، وصرح الرئيس التنفيذي بالإنابه لشركة بنده للتجزئة المهندس ريان فايز أن حملة ” السعودية فخرنا وعشقنا ” جاءت بأسلوب مختلف وجديد ينمي روح المواطنة وحب الوطن ، وتمكنت ” بنده ” على مدى سنوات طويلة من تنفيذ استراتيجيتها بمسئوليتها الوطنية والاجتماعية، كما تحرص دوما ان تكون السباقة لابتكار برامج فاعلة ومتنوعة في هذا الاطار ، و أكد أن هذا النجاح يعود بعد الله عز و جل إلى ثقة العملاء والمستهلكين ودعمهم المستمر الذي أتاح تنفيذ هذه الحملة الوطنية بأعلى معايير الأداء المهني والوطني ، وأضاف المهندس ريان: أن بلادنا ولله الحمد في أمن وأمان بفضل الله عز وجل ثم بفضل قيادتنا الرشيدة وجنودنا الأبطال الذين سيظلون دائماً في قلوبنا وحاضرين في المشهد الوطني، واختتم تصريحه بقوله :”إن احتفالاتنا السنوية بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً تأتي من دافع الواجب والمسؤولية المجتمعية وحرصنا على تطوير منصة تمنح المواطنين والمقيمين الكبار والصغار فرصة الاحتفاء بهذا اليوم في صورة رائعة تجسد مدى اعتزاز وفخر كل من على أرض المملكة بهذه المناسبة الغالية. كما تعكس هذه الفعاليات انتماء موظفي شركة بنده للتجزئة لوطننا الغالي“...الجدير بالذكر أن شركة بنده للتجزئة هي إحدى شركات مجموعة صافولا وكبرى شركات قطاع البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط حيث تقدم خدماتها ومنتجاتها المتنوعة من خلال اسواقها المتنوعة “بنده” و”هايبر بنده” وبندتي” المعروفة بالجودة العالية و الاسعار التنافسية، بما يلبي جميع احتياجات الاسرة ومستلزماتها اليومية والاسبوعية و الشهرية.