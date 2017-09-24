مركز نشاط الجعدية يهنئ القيادة باليوم الوطني ٨٧

حسن مباركي ـ أحد المسارحة

مركز النشاط الاجتماعي بقرية الجعدية التابع للجنة التنمية الاجتماعية بأحد المسارحة وجميع أهالي قرية الجعدية يتقدمون بالتهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الامين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ٨٧ للمملكة العربية السعودية متمنين مزيدا من الرخاء والتقدم والنصر والتمكين على الاعداء