في مدينة الجوف جمعية ألزهايمر تطلق أول زيارة في برنامج “أطباء زائرون”

في إطار حملتها التوعوية التي أطلقتها بالتزامن مع الشهر العالمي لألزهايمر.. تستضيف مدينة الجوف اليوم الأثنين الموافق 25 سبتمبر “أطباء زائرون” الذي أطلقته الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر وبدعم مؤسسة سليمان صالح العليان الخيرية.

وسيسجل الدكتور متعب العتيبي -بروفسور مساعد واستشاري الطب النفسي لكبار السن واضطرابات الذاكرة، عضو اللجنة العلمية بالجمعية السعودية لمرض ألزهايمر – زيارة لمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بالجوف، ليقدم خدماته للشريحة المستهدفة بهذه الزيارة، وسيقوم بالكشف على أعداد من كبار السن ومرضى ألزهايمر، مع التوصية لمقدمي الرعاية للمرضى بما يحتاجونه من علاج أو أية أجهزة طبية مساعدة.

وقد أعلنت الجمعية عن تفاصيل هذا البرنامج في حفل اجتماع الجمعية العمومية الثامن المنعقد في قصر طويق بتاريخ 21 شعبان 1438هـ الموافق 17 مايو 2017م.

ويتم تنفيذ البرنامج بالشراكة مع وزارة الصحة، وبدعم مقدر من مؤسسة سليمان صالح العليان الخيرية، حيث يتمثل في استضافة عدد من مستشفيات المملكة لطبيب كل شهر ولمدة يومين وفق برنامج زمني محدد لكل مدينة من مدن المملكة المختلفة بشكل دوري.

ويشارك في المشروع نخبة من الأطباء المتخصصين في مجال المخ والأعصاب وطب الشيخوخة وأمراض الذاكرة سواء من أعضاء اللجنة العلمية بالجمعية أو من الأطباء المتعاونين.

وانضم إلى عضوية البرنامج عدد كبير من الأطباء المتخصصين، والذين سيسهمون في تدريب الأطباء والممارسين الصحيين في تلك المستشفيات على آلية التشخيص والعلاج لمرضى ألزهايمر.

ويأتي هذا البرنامج ضمن الجهود التي تبذلها الجمعية في التوعية والدعم الموجه للمجتمع والمصابين بهذا المرض، حيث تهدف إستراتيجية الجمعية لتيسير سبل الرعاية والتشخيص المبكر ورفع الوعي العام لخدمة مقدمي الرعاية لمرضى الزهايمر وأسرهم.

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