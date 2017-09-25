الندوة العالمية تشارك في معرض الكتاب الدولي بالبرازيل | فيفاء أون لاين
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا
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الندوة العالمية تشارك في معرض الكتاب الدولي بالبرازيل

الندوة العالمية تشارك في معرض الكتاب الدولي بالبرازيل
فيفاء أون لاين ـ الرياض

شارك مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في البرازيل بمعرض الكتاب الدولي الثالث عشر في مدينة فوز دو إغواسو الواقعة على الحدود مع الباراغواي والأرجنتين.
وجاءت المشاركة بالتعاون مع المؤسسة الثقافية والجمعية الخيرية الإسلامية حيث عرضت الندوة كمية من الكتب والمطويات باللغات البرتغالية والإسبانية والإنجليزية قدرت بـ (100,000) كتاب ومطوية وترجمة معاني القرآن الكريم باللغة البرتغالية عدد (1000) وكتبًا متنوعة بعناوين مختلفة من أبرزها: مختصر عن الإسلام، التربية الروحية في الإسلام، الإسلام طريق السعادة، ماذا قدم المسلمون للعالم؟، الطريق إلى الجنة وغيرها من الكتب الهادفة التي تشرح سماحة الإسلام وقيمه العظيمة البعيدة عن التطرف والانحراف الفكري والسلوكي.

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