“قصيدة أنت رمز الوفاء “ | فيفاء أون لاين
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا
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“قصيدة أنت رمز الوفاء “

“قصيدة أنت رمز الوفاء “
شعر : علي بن عقيل آل كريري﻿​
وطني انت رمز الوفاء
ومهبط الوحي لخير الانبياء
فيه سلمان سليل العظماء
على خطى مؤسس شيد البناء
روحي فداك وإن تكالبت الاعداء
يا مليكي نجدد عهدالبيعة والولاء
لن آرتضي فيك حاقدا في خفاء
سنبقى على العهد وذاك عهد الاوفياء
انت عشقي وشمس كل سماء
انت للروح روض خصب كثير العطاء
دونك روحي ان سألت النداء
يا ملاذ الآمنين من جهد البلاء
 رسالتي يامن أراد الذل والشقاء
أتبيع الارض وتخضع للعملاء
وطني لا مكان فيه لكل معتقد هواء
سنحميك بارواحنا ساعة الشدة والرخاء
هذه أرضي تملكت القلوب احتواء
كفاكم عبثا ايهما المغرضون الجهلاء
شعر : علي بن عقيل آل كريري

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