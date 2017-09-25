وزير التعليم يصدر قراراً يقضي بإنهاء تكليف وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية

أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى،؛ قراراً يقضي بإنهاء تكليف وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية، الدكتور محمد بن عطية الحارثي؛ وإنهاء تكليف المكلفين بمراجعة واعتماد الكتب الدراسية في وكالة المناهج والبرامج التربوية كافة، وإخلاء طرفهم إلى أعمالهم الأصلية.

كما قرّر “العيسى”؛ إسناد طباعة ومراجعة الكتب الدراسية إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية، وتشكيل لجنة برئاسة نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي؛ وعضوية وكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات، وأمين عام إدارات التعليم، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية، والمشرف العام على الموارد البشرية، تختص بإعادة هيكلة وكالة المناهج والبرامج التربوية واحتياجاتها البشرية.

وفي سياق متصل، صدر قرار وزير التعليم بتكليف الدكتور راشد بن غياض الغياض؛ بالعمل وكيلاً للمناهج والبرامج التربوية، إضافة إلى عمله وممارسة الصلاحيات الممنوحة له كافة، وفق الأنظمة والتعليمات.

يُذكر أن ذلك يأتي بعد واقعة الصورة الشهيرة لـ “يودا” في كتاب الدراسات الاجتماعية، ويتزامن مع رصد أخطاء عدة بالمناهج.