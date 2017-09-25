اجيال املج تزور حرس الحدود ضمن برنامج عيش السعودية | فيفاء أون لاين
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا
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اجيال املج تزور حرس الحدود ضمن برنامج عيش السعودية

اجيال املج تزور حرس الحدود ضمن برنامج عيش السعودية
نايف الجهني ـ املج
ضمن برنامج عيش السعودية الذي ترعاه الهيئة العامه للسياحة والتراث الوطني للتعريف بمنجزات الوطن ، نفذت مدرسة اجيال املج  بتنسيق المرشد السياحي مروان محمد المرواني زيارة لحرس الحدود بأملج ، وكان في استقبالهم قائد قطاع حرس الحدود باملج العميد نايف البلوي ورئيس قسم العمليات المكلف النقيب فواز الرشيدي  .
 
وشملت الزيارة التعريف بحرس الحدود ومهامه عند الحاجة لأي مساعدة من حرس الحدود الاتصال بالرقم ( 994 )  ، فيما اكد العميد ” البلوي ” قائد حرس حدود املج على الابتعاد عن المواقع الغير مخصصه للسباحة و الاماكن المحظورة مشدداً على التقيد بإرشادات السلامة البحريه الموضحه باللوحات الارشادية على امتداد شواطئ أملج .

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