اجيال املج تزور حرس الحدود ضمن برنامج عيش السعودية

ضمن برنامج عيش السعودية الذي ترعاه الهيئة العامه للسياحة والتراث الوطني للتعريف بمنجزات الوطن ، نفذت مدرسة اجيال املج بتنسيق المرشد السياحي مروان محمد المرواني زيارة لحرس الحدود بأملج ، وكان في استقبالهم قائد قطاع حرس الحدود باملج العميد نايف البلوي ورئيس قسم العمليات المكلف النقيب فواز الرشيدي .

وشملت الزيارة التعريف بحرس الحدود ومهامه عند الحاجة لأي مساعدة من حرس الحدود الاتصال بالرقم ( 994 ) ، فيما اكد العميد ” البلوي ” قائد حرس حدود املج على الابتعاد عن المواقع الغير مخصصه للسباحة و الاماكن المحظورة مشدداً على التقيد بإرشادات السلامة البحريه الموضحه باللوحات الارشادية على امتداد شواطئ أملج .