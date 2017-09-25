مؤسسة النقد توقف عددا من شركات الصرافة

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي إيقاف عدد من شركات الصرافة لعدم التزامها ببعض المتطلبات النظامية والرقابية.

وقررت المؤسسة تعليق نشاط التحويل المالي لدى شركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة وشركة عبد العزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة وشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة.

وأشارت إلى أنه يتم رفع التعليق عن تقديم خدمات التحويل المالي حتى يثبت تصحيح الشركات لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية، وفي حال عدم قيام الشركات بتصحيح أوضاعها، فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراءات نظامية إضافية.